Exigen víctimas atención a sus casos

Víctimas de diversos delitos, violación, detención arbitraria, sustracción de menores, entre otros, acompañados por la asociación Activistas Feministas de La Laguna, bloquearon el edificio Coahuila por espacio de dos horas, cerrando la puerta de acceso con un pañuelo morado.

La intención, era que las autoridades voltearan a ver su situación y sobre todo, que los cuatro candidatos a la gubernatura, "sepan que las cosas en Coahuila no están bien", dijo Ariadne Lamont, representante de la asociación.

Desde las 8:00 horas un grupo de al menos 20 personas, entre padres y madres de familia y otras víctimas, cerraron la reja principal con un pañuelo y cinta adhesiva, así como con los rostros de los pequeños que se encuentran sustraídos por sus propios padres, además pancartas con sus exigencias.

Como Ricardo, quien acusó actos de corrupción al interior del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

"Soy padre de una niña que fue víctima de violación y mi protesta es en contra del Poder Judicial, ya que para empezar una víctima no elige estar en ese lugar, mucho menos una niña", dijo el padre de familia, quien señaló a una juez de "desvirtuar un dictamen ginecológico", favoreciendo al agresor.

Y el caso de Nallely Salazar, quien desde hace cuatro años no sabe nada de su pequeña Sherlyn, quien fuera sustraída por su padre.

"Hace cuatro años fue sustraída mi hija por mi expareja en contubernio con su familia, en el cual hasta la fecha no hay avance, no tengo ningún indicio de dónde pueda estar mi hija, hay personas que colaboraron para la sustracción, la retención y hasta ahorita no hay nada en contra de ellas", acusó.

Mónica Elizabeth Esparza, quien hace 10 años fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Torreón, quedando 7 años presa y quedando absuelta.

De su caso, se emitieron una serie de recomendaciones por la serie de violaciones a sus derechos, al mantenerla retenida en una bodega; "me tienen que hacer una reparación de la cual no han hecho. Mi caso está con el director Jurídico de la Policía Municipal, me pasó su contacto pero nunca me contesta. Al último me dijo que lo que me pasó a mi, él no estaba y no puede hacer una reparación".

Su caso se ha complicado, pues asegura ser víctima de acoso por parte de los uniformados, así como su familia. Aunque reconoció tener temor, espera que su caso sea atendido.

'NO ES CIERTO QUE LAS COSAS ESTÁN BIEN'

Ariadne Lamont, explicó que el edificio fue "tomado" para comunicarle a la ciudadanía lo que está sucediendo.

"Como el escenario para comunicarnos con la ciudadanía, para pedirle una disculpa porque estamos rompiendo la ilusión de que todo está bien, con esto estamos diciéndole ojo, no es cierto que las cosas están bien. Son víctimas de casos que no ha se han resuelto a pesar de que unos tienen seis años, cuatro años... no avanzan. Nosotras estamos pidiendo que se capacite a los ministerios públicos, que se les diga que tienen que ser educados y sensibles como dice la ley de Víctimas, porque están trabajando con víctimas y ponemos el acento en los ministerios públicos adscritos a la Pronnif, porque son quienes más deberían de tener sensibilidad y capacitación".

Y agregó: "La gente tiene que saber que los jueces no juzgan con perspectiva de género ni de infancia".

SE REÚNE CON MANIFESTANTES

Al lugar acudió David Flores, titular de la atención regional en La Laguna, para tratar de negociar la reapertura y posteriormente, se reunió con un grupo de las manifestantes para conocer los casos.

"Para poder darle salida a los planteamientos que ellos nos hacen. Ellas expresan que en la Pronnif, que por parte de los MP (Ministerios Públicos) ya se encuentra personal de la Fiscalía para establecer ese compromiso y esa mesa de diálogo", dijo.

Así mismo, aseguró que "Siempre el gobierno del Estado, siempre ha tenido la apertura para atender las situaciones de la sociedad civil, como en este caso lo vamos a hacer de manera permanente, para que se vayan diluyendo esas situaciones que han pasado".

Por otra parte, Lamont comentó que esta movilización se realizó para llamar la atención de los candidatos.

"Porque uno de ellos va a ser gobernador y tienen que conocer cuál es la realidad de las víctimas, esta es la realidad, que para que volteen a verlas tenemos que cerrar instalaciones y cada rato nos quieren abrir la puerta que tenemos amarrada, y nos quieren decir cómo nos manifestemos, no mandan ellos, nosotros decidimos cuándo, dónde y de qué manera… y lo vamos a seguir haciendo cada vez que queramos y en donde queramos, porque si estas personas no tienen paz, quién les debería dar paz no se las da ellos, tampoco la tendrán y nos vamos a encargar de eso".

