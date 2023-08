Exigen seguridad en carreteras

Por tres meses se aplazará el paro que tenían programados los choferes adheridos a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, para exigir seguridad en las carreteras ante la ola de asaltos, agresiones y hasta desapariciones, que han sufrido a lo largo de esta Administración Federal, y que se pretendía emprender desde el martes 29 de agosto.

"Buena noche compañeros y compañeras, les hago de su conocimiento que el día hoy (viernes 25) tuvimos una reunión productiva con Guardia Nacional, SEGOB (Secretaría de Gobernación), y donde estuvieron representantes de los estados de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Puebla… Con Guardia Nacional a partir de hoy se retomarán en los estados las reuniones mensuales, regionales y nacionales entre AMOTAC y GN, con la finalidad de crear estrategias de seguridad en las carreteras de nuestro país y así poder combatir los altos índices de delincuencia de los cuales somos víctimas, por ello debemos trabajar de manera coordinada y en conjunto", reza el documento firmado por Rafael Ortiz Pacheco, líder nacional de la alianza.

Con Secretaría de Gobernación se acordó retomar el tema de las tarifas de autotransporte se abrió la mesa para retomar el tema de las tarifas en el autotransporte, entre otros puntos.

"Por ello decidimos (aclaró Decidimos) prorrogar nuestra manifestación para dentro de 3 meses, pues vimos la buena voluntad del Gobierno Federal de atender a nuestras necesidades. Este lapso que nos solicitaron es con la intención de evaluar el trabajó de GN (Guardia Nacional) en las carreteras de nuestro país", se lee en el mensaje distribuido a los agremiados.

LA DENUNCIA

Parte de que queja de los transportistas, nació por la desaparición de por lo menos una veintena de compañeros así como por los constantes asaltos que han sufrido en carreteras federales, choferes adheridos a Amotac.

Saúl López, delegado Estatal y César Quiñónez, subdelegado de Amotac en Durango, reconocieron que ni en esta entidad ni en Coahuila se tienen problemas de inseguridad, como la que se registra en el bajío y en el centro del país, en donde se han llegado contabilizar un asalto cada 30 minutos.

La movilización que se había convocado por el líder nacional, Rafael Ortiz Pacheco era para exigir estrategias de seguridad por parte del Gobierno Federal, y en la región Lagunera se desarrollaría de forma pacífica. El llamado era para que se movilicen este martes 29 de agosto a partir de las 9:00 horas tanto de Torreón, como de Gómez Palacio y Lerdo, teniendo como destino y punto de concentración en el ejido El Vergel, Durango, donde se esperaba que llegaran cerca de 300 transportistas.

"Solamente vamos a sumarnos en el esfuerzo, no vamos a perjudicar ni a la ciudadanía ni a nadie, será Pacífico", era el llamado, pues no habría ni bloqueos ni se tomarán vialidades.

Los transportistas, atribuyen este incremento en la violencia, desde el inicio de la lucha contra el huachicoleo que emprendió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador,

"Decidió dar un golpe fuerte al huachicoleo y creo que eso lo aplaudimos porque era un problema bastante grave que estaba sucediendo, pero las bandas armadas que se estaban dedicando al huachicoleo mutaron, se transformaron y se fueron al robo de autotransporte, esta gente no dejaron de delinquir no se fueron a una universidad, no se fueron a estudiar".

PEORES CARRETERAS

De acuerdo con los choferes de Amotac, las peores carreteras son: Querétaro-San Luis Potosí y de la Querétaro - Guanajuato

también los corredores Veracruz hacia México.

"Es increíble ahí el robo de vehículos nada más para decir alguna cosa… mando mi camión y lo que es de Querétaro pasó por el corredor hacia Guanajuato y lo que es Celaya a Salamanca, ahí se borran las señales del rastreo del GPS de la unidad, los teléfonos ya no brindan nada de señal y es carretera federal y el rastreo sale del GPS , y marca señala de que hay hammers funcionando que hace que se barre la señal y el Gobierno (Federal) no ve eso si yo como ciudadano lo estoy viendo que son kilómetros en los cuales me indican, que hay hammers trabajando porque ahí es donde están desmantelando", dijo molesto el representante estatal.

Es por ello que aseguran que las pérdidas son incalculables, tanto en unidades como en mercancía, pero lo que más les preocupa, son las pérdidas de sus compañeros, algunos asesinados y otros desaparecidos.

"Gente de aquí no se quieren ir, tenemos algunos operadores que todavía lo seguimos buscando. Eso es lo que me parece más grave, al menos de nosotros tenemos algunos 20 ( a nivel nacional) que no hemos sabido nada de ellos algunos ya han aparecido", comentó López.

De ahí, la exigencia a la que se han sumado para que el Gobierno Federal implemente estrategias de seguridad para terminar con la inseguridad que aseguran, ha subido de nivel de forma preocupante.