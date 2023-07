Exigen respuesta a 'despido injustificado'

Extrabajadores del Hospital General de Torreón se manifestaron ayer a las afueras de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de La Laguna para exigir una respuesta a lo que consideran despido injustificado, después de haber denunciado supuesto fraude ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), les aparecieron timbrados de nómina por 197 mil 838.01 pesos por conceptos de aguinaldo, prima vacacional y estímulos por antigüedad. Nunca cobraron ese dinero. Ellos son de contrato eventual y estaban en la nómina de la Secretaría de Finanzas por lo que cobraban por cheque.

En punto de las 9 de mañana, colocaron una lona en la que piden la intervención del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y del secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez. "Exigimos nuestra reinstalación a nuestro trabajo, no a la represalia con despidos por demanda a nuestros pagos no recibidos".

Celia Cecilia Hernández de la Fuente, enfermera general, dijo que la demanda que presentaron ante el Ministerio Público por suplantación de identidad, robo de cuantía mayor agravado y presunto fraude, no ha registrado avances, ya que les dijeron que el personal había salido de vacaciones.

Sobre su despido, mencionaron que ninguna autoridad estatal les ha dado respuesta. Hay que recordar que Juan de Dios Orona Esquivel, Celia Cecilia Hernández de la Fuente y Betsaida Basurto Pineda, son enfermeros generales y estaban laborando en el Centro Oncológico. También fue despedido Aziel Enrique Medina Moreira, quien era jefe del departamento de Ingeniería Biomédica. Todos tenían más de dos años laborando.

"Vimos que entrevistaron al doctor Bernal y pues él dice que le preguntemos al doctor Juan Pérez, a la Jurisdicción Sanitaria, es todo", comentó.

Los afectados indicaron que la asistente del jefe jurisdiccional, Ana Karen Caballero, les dijo que su quincena está retenida, lo que quiere decir "que no estamos despedidos, pero hasta la fecha no nos dejan entrar al Hospital General, yo no sé que esté pasando". Los inconformes mostraron una hoja de la nómina del Hospital General de Torreón por el periodo del 1 al 31 de julio de 2023, donde en sus nombres, aparece la leyenda de "Secretaría de Finanzas, Retenido por Aclaración. Dirección de Nóminas Estatales".

Señalaron que hasta ahora no han podido hablar con el jefe jurisdiccional, Juan Pérez Ortega y que siguen presentándose todos los días al Hospital General hasta que les den una resolución. Mientras tanto, indicaron que esta situación ha provocado un impacto negativo en su economía familiar. "Queremos ver si el gobernador nos puede atender en algún momento, que sea de manera inmediata, ya que no estamos teniendo ninguna respuesta de parte del secretario de Salud, Roberto Bernal, ojalá pudiera atendernos".

Ayer mismo, El Siglo de Torreón buscó a Juan Pérez Ortega para solicitar su versión pero se informó que no se encontraba en su oficina, por lo que se solicitó una entrevista para días posteriores, quedando pendiente la fecha.

Sobre el tema, la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez, dijo que él no tiene nada que ver en el despido. Agregó que la nómina de ese personal es de Finanzas y que fue manejada por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Juan Pérez Ortega, por lo que es él quien puede dar una respuesta al respecto. "No tengo nada qué ver, porque era nómina de Finanzas y la manejó el jefe de Jurisdicción, pregúntenle al jefe de Jurisdicción", sostuvo.