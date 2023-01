Exigen justicia por muerte de joven

Colectivos y organizaciones prodefensa de los derechos de los menores y las mujeres, lanzan un llamado a la sociedad para unirse a la exigencia de justicia a las autoridades federales, tras la muerte de Joan Fernando Acero, de solo 22 años de edad, por una presunta negligencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón.

A través de un extenso comunicado, firmado por los colectivos Activistas Feministas y Justicieras por Nuestras Infancias, representados por Ariadne Lamont y Nancy Nallely Salazar respectivamente, hicieron público el caso del joven, quien falleció el pasado sábado; además solicitaron el apoyo de la sociedad a través de firmas, documento que posteriormente se enviará a las autoridades como Zoé Robledo, director general del IMSS.

A fin de lograr el apoyo de la ciudadanía, los grupos buscan reunir firmas en la plataforma https://forms.gle/Sto5KXZRBN5FCuHB8 y posteriormente, enviar el documento a diferentes instancias como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) así como a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), entre otras.

En dicho documento relatan que: "El pasado 18 de enero del mes y año que corre, por la noche, una doctora, cuyo nombre no tenemos identificado, adscrita a la clínica 18 del IMSS en Torreón, administró un medicamento contraindicado al joven Joan Fernando Acero Rosales (afiliado a la institución)… la madre del joven advirtió a la profesional, que ese medicamento no lo debería tomar su hijo por su problema de salud: Déficit del Factor XIII, añadiendo que solo podía tomar paracetamol. Sin embargo, la doctora, hizo caso omiso de esa advertencia, respondió que 'todo medicamento puede causar alergia' y no modificó su indicación", se relata en el documento.

"El paciente continuó con las molestias. El 20 de enero, el joven Joan Fernando Acero Rosales, se presentó en la clínica 71 en el área de hematología, dirigiéndose al hematólogo Gerardo Ernesto, su médico tratante, buscando ser atendido por él. Joan Fernando presentaba, cefalea de fuerte intensidad, sin embargo, el mencionado galeno, se negó a atenderlo… negó la atención médica que requería el paciente, derivándolo a la clínica 18… sin tomar en cuenta que Fernando ya era paciente de la clínica 71, por lo que no era necesario aplicar el protocolo".

Ya en la clínica 18, solo le dieron 2 pastillas de paracetamol y nunca fue pasado a urgencias. Ante la falta de atención, regresó a casa. El viernes siguiente, el deterioro físico del joven ya era importante, incluso presentó convulsiones, pérdida de la visión y del habla, por lo que a las 19:30 regresó a dicha clínica.

El personal tratante, informó a padre y madre, que su hijo sufrió derrame cerebral y tuvo que ser intubado y su pronóstico era reservado.

El día sábado 21 en el transcurso de la mañana, trasladaron al joven de la clínica 18 a la 16 para realizarle una tomografía, momentos más tarde, Joan Fernando Acero Rosales, perdió la vida en el IMSS, a los 22 años.

Ante lo sucedido, los grupos exigen la intervención de Zoé Robledo, a fin de que se realicen las acciones necesarias y suficientes, para que la muerte del joven Joan Fernando Acero Rosales, sea debidamente investigada y sancionada.

"De igual modo, solicitamos que se proceda a sancionar al médico Martínez Pozos y a la médica que lo atendió el miércoles en la clínica 18…"

"Exigimos que, en el debido momento procesal, las víctimas indirectas de esta dolorosa muerte provocada, como lo son padre, madre y hermanos de Joan Fernando Acero Rosales, sean reparados conforme a los más altos estándares internacionales".

De acuerdo con Ariadne Lamont, son varios los casos que se han registrado de negligencia por parte del personal, "que no se dejen pasar", de ahí la solicitud de intervención del director general del IMSS, Zoé Robledo.