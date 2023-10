Exigen investigar muerte de 'Doris' en Mapimí como feminicidio

Asociaciones y ciudadanía en general del municipio de Mapimí, exigen a las autoridades se investigue el caso de Dora Elia Nava González, como un feminicidio y no como un accidente.

Cerca de 200 personas marcharon la tarde de este lunes, por las principales calles de Mapimí para exigir justicia tras la muerte de Dora Elia Nava, registrado el pasado fin de semana.

"Justicia para Doris" y "No estamos todas, nos falta Dorita", son algunos de los reclamos que comenzaron a circular durante el fin de semana en redes sociales, tras la muerte de la mujer de 34 años de edad.

De acuerdo con el reporte policiaco, los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 19:00 horas en el sector Centro de ese municipio.

Como se informó, fueron los comerciantes de la zona quienes se percataron que salía humo del lugar y de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, arribaron al sitio y forzaron la entrada principal para lograr ingresar. En el suelo localizaron inconsciente a la mujer, quien se informó que presentaba algunas quemaduras en el cuerpo.

Debido a la gravedad de las heridas, falleció en el Hospital General de Gómez Palacio.

De acuerdo con Isabel Ayala, de la asociación Mujeres Emprendedoras de Mapimí, el hecho consternó a toda la comunidad, por lo que exigen se investigue como un feminicidio, debido a que "se presume que fue un homicidio, fue mucha saña. Estamos en shock, estamos consternadas…", dijo Ayala.

PROTESTA

Es tal la indignación, que la asociación convocó al pueblo de Mapimí a salir a las calles para exigir justicia en torno al caso.

"Marcha en protesta por la inseguridad y exigiendo más seguridad, no solamente para nuestras mujeres sino para toda la comunidad".

Incluso lanzan un mensaje a las autoridades de diferentes niveles: "Recordarle a las autoridades que no somos un pueblo cualquiera, somos un pueblo mágico que no puede ser que la promoción que se le está dando sea por medio de la violencia y no de promociones turísticas para nuestros atractivos, es reprobable totalmente".

Y es que, de acuerdo con Ayala, es el primer caso que se registra de tal magnitud en contra de una mujer del que se tenga memoria en el municipio de Mapimí.

Sobre el caso

Se registró el sábado 30 de septiembre.

* La mujer, de 34 años de edad, fue encontrada inconsciente en un establecimiento del sector Centro de Mapimí.

* Fue trasladada al Hospital General de Gómez Palacio, donde horas más tarde falleció debido a la gravedad de las heridas.

* El pueblo de Mapimí exige que se investigue como un feminicidio.