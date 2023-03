Exigen finalizar obra del desnivel 5 de Mayo en Gómez Palacio

A casi un año de que iniciara la obra del desnivel 5 de Mayo, que no tiene fecha para concluir, vecinos de las colonias por donde pasan vías alternas improvisadas y sobre todo los comerciantes que "tronaron" ante el desplome de sus ventas, piden a las autoridades estatales den celeridad a los trabajos.

Don José Siller vive justo en la esquina de la calle Niños Héroes y Flores Magón, vialidades que hace unos cuatro meses, fueron tomadas como vías alternas, ante el congestionamiento que reportaban otras arterías importantes como lo es la Francisco Villa, pese a que no estaban preparadas para recibir una carga vehicular importante.

Es por la calle Pípila que se toma viniendo de la avenida 5 de Mayo, con dirección al centro o viceversa, la que se toma para avanzar a la calle Niños Héroes, para después tomar la Flores Magón, que llevará hasta la calzada Forjadores, justo a un costado de Casa de Gobierno, con destino a la zona Centro de Gómez Palacio.

Ambas vialidades son angostas, sobre todo la Flores Magón, y carecen de pavimentación, lo que pareciera no importar a los camiones del transporte público, que circulan a alta velocidad e incluso rebasando, exponiendo así el paso de vecinos y principalmente estudiantes, ante la cercanía de un kínder, una primaria y una secundaria en los alrededores.

La situación se torna aún más complicada con el paso del tren, que hace que dicho punto se vuelva sobre todo en "horas pico", un punto intransitable.

Automovilistas también manifestaron la urgencia de atender esta vialidad, para por lo menos hacerla más ágil y menos complicada la circulación.

Ante el constante paso de vehículos de todas dimensiones, la vivienda y negocio de don José, se han visto afectados con las nubes de tierra que se meten "hasta la cocina". Su salud se ha visto comprometida, pues comentó que hace unos días enfermó del estómago, lo que atribuyó a la suciedad de los alrededores.

Ciclistas atropellados y choques leves, es de lo que ha sido testigo la colonia Francisco González de la Vega, sector que atraviesa una de las vías alternas más importantes, ante el retraso que presenta la obra del paso a desnivel.

"Por favor nos ayuden, ya me anda con esto. A mí me gustaría que acabaran y pavimenten", pidió el vecino del citado sector, señalando los daños que presentan las calles, que asegura solo echaron cliché y arena para medio emparejar, lo cual no sirvió de mucho.

Doña Consuelo Fernández, es una de las comerciantes afectadas por la obra. Su negocio se localiza sobre la calle Enrique Unzueta, justo frente a donde los constructores montaron su traila para convertirla en oficina.

El paso de sus clientes es imposible, por lo que se vio obligada a cerrar su negocio hace un año, sin embargo, los recibos de luz y agua potable siguen llegando puntuales. De este último, logró cambiar la tarifa y solo pudo obtener un 20 por ciento de descuento en el monto a pagar.

La mujer desesperada consideró que la obra solo "vino a perjudicar a los pequeños negocios", ya que no ha sido la única que se ha visto obligada a cerrar hasta nuevo aviso.

En el lugar, se pudieron observar muy pocos trabajadores, motivo que ha despertado el malestar entre los vecinos de los diferentes sectores habitaciones, quienes se han visto afectados debido a la demora que registra la obra, cuya primera etapa estaba proyectada para que finalizara antes de que concluyera la pasada Administración Estatal.