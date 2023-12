Exigen continuidad en casos de desaparecidos

A la nueva Administración Estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez, los colectivos de personas desaparecidas en Coahuila piden dar continuidad a los trabajos de búsqueda de más de 3 mil 300 personas que no han regresado a casa y sobre todo, piden justicia.

Silvia Ortiz, fundadora y vocera del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), pide continuidad a los trabajos establecidos desde la Administración de Miguel Ángel Riquelme y sobre todo, un alto a las agresiones de las que ella misma fue víctima.

"Espero continuidad en los trabajos que ya habíamos establecido y a ver si ya ponen atención en las agresiones que hacen los elementos de seguridad pública y estoy hablando de todos, no solo de uno, no decimos que no hagan su trabajo, decimos que lo hagan con el debido proceso".

Dijo que se tocó el tema con el gobernador saliente, "se le estuvo diciendo al ingeniero Riquelme de estas agresiones a los ciudadanos, a los jóvenes que salen de las maquilas y que les quitan su dinero… no sé por qué no hubo respuesta, seguiremos insistiendo y esperamos que Manolo lo haga", dijo Ortiz, quien compartió que cuando la golpearon, por un momento sí pensó que perdería la vida.

"Sí me dio muchísimo miedo pero si no alzo la voz… ahora me tocó a mí y no importa, vamos a seguir con el dedo sobre la llaga, no me importa, voy a darle".

EXIGENCIA

Y a través de un comunicado, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, enumeró una serie de pendientes que dejó la pasada Administración y que piden se atiendan en la que recién comienza. La búsqueda de 3 mil 318 personas desaparecidas y no localizadas que existen en el estado de Coahuila; el establecimiento de la justicia, el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos del 2006 a la fecha, la sanción a las personas responsables, incluyendo servidores públicos de administraciones pasadas

También, la atención a la crisis forense, específicamente la identificación de más de mil cuerpos y miles de restos humanos encontrados en fosas clandestinas; así como la recuperación, centralización y análisis de la información.

Piden que los retenes de vigilancia que mantiene la Policía del Estado "han demeritado su fin para convertirlos en espacios de robo a personas migrantes en el caso del de Monclova y de abuso sexual en el de Piedras Negras".

Así como el fortalecer los procesos de acompañamiento al programa de Integración Local, que se desarrolla en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados, la sociedad civil y diversas empresas asentadas en la localidad.

LOS ACOMPAÑANTES

El sacerdote, Édgar Sánchez, de la Diócesis de Torreón, quien ha acompañado a los grupos de familiares de personas desaparecidas, así como de las víctimas de feminicidio, pidió a la nueva Administración Estatal más sentido humano.

"Pues se espera que los agentes de gobierno hagan su labor, su trabajo y pienso yo comprometidos no solamente con el cumplir con su deber… yo diría que se necesita empatía con nuestros desaparecidos con los familiares porque a cualquiera le puede pasar , empatía solidaridad también y también sugiero humanidad porque muchas de las veces cuando estamos ya en un puesto público, cuando alguien está fungiendo alguna labor de poder, se olvidan de este elemento que es fundamental que son seres humanos yo creo que eso se espera".

Si bien reconoció que durante la pasada Administración se avanzó y fue punta de lanza en el tema de desaparecidos, quedó mucho por hacer.

"Yo creo que se ha avanzado y que el estado ha sido apunta pero no es suficiente. Se ve como punta de lanza porque los otros estados no hacen nada o hacen muy poco, entonces yo creo que sí quedan a deber todos, no hay ningún estado del país que digamos está cumpliendo, porque debe ser prioridad el encontrar a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados porque son personas".