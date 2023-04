Exhortan a prevenir quemaduras en menores

a Dirección General de DIF Coahuila exhortó a la población a prevenir accidentes, particularmente los que ocasionan quemaduras en niñas, niños y adolescentes.

Advirtió que derivado de un accidente de este tipo, las víctimas pueden sufrir desde quemaduras que afecten la superficie de la piel, hasta el funcionamiento de órganos vitales, e incluso la muerte.

Detalló que las quemaduras de primer grado afectan sólo la capa externa de la piel, causando dolor, enrojecimiento e hinchazón.

Las quemaduras de segundo grado afectan ambas: la capa externa y la capa subyacente de la piel. Mientras que las quemaduras de tercer grado afectan las capas profundas de la piel.

Además, existe el riesgo de la inhalación de calor, lo que puede afectar los órganos internos del cuerpo debido a quemaduras en vías respiratorias, así como intoxicación por la inhalación de humo. De igual manera, la ingesta accidental (generalmente por sumersión) de líquidos hirviendo, puede provocar hasta la muerte.

Por ello, DIF Coahuila recomendó a la ciudadanía tomar en cuenta las siguientes recomendaciones dirigidas a niñas y niños, emitidas por la Fundación Michou y Mau: No tener contacto con cerillos, encendedores, velas o veladoras; Alejarse del lugar en que se cocinan los alimentos; No jugar con cohetes o pólvora; Evitar tener cercanía con los contactos de energía eléctrica en el hogar; Mantenerse lejos de los cables conductores de energía eléctrica; Templar la temperatura del agua antes de bañarse, así como en caso de incendio, no esconderse y "gatear como bebé" para evitar inhalar el humo. Si la ropa se enciende, tirarse al suelo y rodar en él mientras se cubre la cara.

El Sistema Estatal DIF invitó a las madres y padres de familia a supervisar el estado de las conexiones de gas, las instalaciones eléctricas y evitar tener objetos que faciliten a las niñas y niños la proximidad con los quemadores de la estufa o instalaciones eléctricas.