Exhortan a no tirar basura en terrenos baldíos de Gómez Palacio

En busca de mantener limpios los lotes baldíos que hay en la ciudad y evitar la proliferación de escombro y basura en éstos, Fernando Díaz Femath, director de Servicios Públicos Municipales y un equipo de colaboradores, se dieron a la tarea de aplicar el reglamento vigente y sancionar a carromateros que continúan contaminando el entorno.

Acatando las instrucciones de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, quien ha sido insistente en su llamado a no contaminar los espacios públicos y evitar tirar escombro y demás desechos en sitios no autorizados, el funcionario expresó que, no se trata de emprender una persecución, pero se ha llegado a un punto que resulta necesario actuar con mayor energía y aplicar las sanciones correspondientes para motivar un cambio de actitud y conciencia de parte de quienes ofrecen este servicio sin garantizar que los desechos se depositen en los sitios autorizados.

El funcionario, dio a conocer que, se tiene detectado que hay una considerable cantidad de carromateros de la colonia Cinco de Mayo y alrededores que ofrecen el servicio de retiro de desechos de construcción, poda y otros materiales y que optan por no hacer uso de los centros de acopio que se tienen habilitados en terrenos de la Expo Feria y en El Consuelo, junto al lecho seco del Nazas.

En razón de ello, se dieron a la tarea de ubicar y seguir algunos carromatos cargados, a los que se sorprendió tirando en terrenos baldíos del sector de Parque Hundido por lo que se les conminó a recoger y depositar en el sitio autorizado; ante la negativa y decisión de huir del sitio, se procedió a solicitar ayuda de policías municipales con resultado de la detención de algunos sujetos, además de asegurar el carromato y el animal de tiro.

Díaz Femath planteó que las sanciones administrativas aplicables obedecen a la necesidad de evitar estas malas prácticas y se cuenta con todo el apoyo de la alcaldesa para actuar.