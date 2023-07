Exhiben supuesta pelea entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez en un restaurante 

Con el regreso de Jorge Salinas a la pantalla, desde hace varios meses el actor ha enfrentado varias polémicas, y en esta ocasión fue captado comiendo en un restaurante junto a su esposa Elizabeth Álvarez, donde aseguran que estaban teniendo una acalorada discusión.

De acuerdo a lo relatado por Javier Cerani en el programa Chisme No Like, Salinas hablaba mientras su esposa lo ignoraba; así como aseguran que se retiró del lugar y cuando Jorge intentó buscarla, ella ya no estaba.

“Comen, soberbio, creyéndose Dios en la tierra (Jorge Salinas), ella está perdida, pobrecita lo que ha de sufrir a lado de este monstruo, de este mugroso ogro, cara perdida, en su mundo, no hablan”, relata Cerani mientras las imágenes eran mostradas en la transmisión.

Javier Cerani, asegura que Elizabeth se fue primero del lugar y muy enojada, y que este “es solo un paparazzi más de la pésima relación que tiene la pareja”.