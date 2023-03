Exhiben a tránsitos de Torreón por extorsión; pidieron 500 pesos a conductor para no multarlo

Por medio de redes sociales, comenzó a circular un video en el que un conductor exhibe a dos agentes de Tránsito y Movilidad Urbana que le solicitaron la cantidad de 500 pesos a cambio de no multarlo.

Adjunto con el video colgado en Facebook, con una duración de 1:37 minutos, se puede leer el siguiente texto: "Estas mujeres tránsitos de Torreón me pararon porque según ellas pasé a exceso de velocidad, cosa que aunque no fue cierta, a ellas nadie más saca de lo que dicen. El asunto es que yo no tengo tiempo para perderlo en ir a pagar una multa por una infracción que no cometí, por lo que accedí a darles dinero, tal cual me lo pidieron, pero para poder exhibirlas les dije que fuéramos al cajero automático, a lo que accedieron y me siguieron, fui al cajero a sacar algo de dinero y al salir del cajero me rebasaron para esperarme unos metros más delante y mire a estas angelitas cómo se ching... a la raza, inventando supuestas infracciones con tal de tumbarlo a uno con una lana".

En el video expuesto se puede ver cómo el conductor detiene su marcha y hasta la ventanilla llega una elemento, la cual le solicita el efectivo, argumentando además que su jefe ya tenía conocimiento, para después el conductor señalarle que únicamente tenía 400 pesos y no 500, posteriormente sube la cantidad a 470.

La tránsito le comenta que ese no era el acuerdo y después de preguntarle a su compañera que si estaba bien, ella le comenta que sí, puesto que ya habían perdido mucho tiempo y concluye así la grabación.

Hasta el momento, el clip tiene alrededor de 94 reacciones, 34 comentarios y lo han compartido 105 veces.

