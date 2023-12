Exhiben a deudores alimentarios en la Plaza de Armas de Gómez Palacio

Servando, Juan Antonio, Carlos Iván, Virgilio, Sergio y otros más son algunos de los deudores alimentarios que fueron expuestos en el tendedero que organizó la Procuraduría de la Defensa de la Mujer (Prodem) en Gómez Palacio, como cierre de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia la mujer.

Sus fotografías con los ojos tapados, para reservar su identidad, fueron colgadas en el tendedero de deudores alimentarios, instalado en la Plaza de Armas en la esquina de avenida Morelos y calle Centenario, donde fueron los hombres los más curiosos en conocer de qué se trataba. Algunos tomaban fotografías para después hacer algunas llamadas a quienes fueron exhibidos.

Hilary Bueno, titular de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer de Gómez Palacio, detalló que se trata de una primera actividad de este tipo que se realiza por parte de la dependencia, y que cuya finalidad es exhibir a los deudores.

“Es la primera vez que se hace, fue instrucción de la presidenta municipal Leticia Herrera, de si no entienden de una forma, pues a lo mejor exhibiéndolos entienden”, dijo la funcionaria.

También dijo que es parte del cierre del activismo que se realizó durante 16 días en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer.

Fueron precisamente las usuarias que cuentan con una sentencia por parte de un juez quienes atendieron el llamado de participar en esta actividad y también, con el fin de presionar para que cumplan con la obligación de mantener a sus hijos.

“La intención fue brindar las herramientas a las usuarias de la Procuraduría para que ellas expongan a los deudores alimentarios que llevan un proceso y que ya tienen una sentencia”.

De acuerdo con la funcionaria, en la dependencia a su cargo, se cuenta con 700 expedientes de padres que no se han hecho responsables de la manutención de sus hijos.

“Ahorita tenemos poco más de 700 expedientes de pensiones alimenticias, es el mayor número de procesos que llevamos en la Prodem. Algunos ya hay una sentencia provisional, algunos definitiva algunos cumplen y otros no. Aquí la cuestión es que no debería de haber un proceso legal para que ellos cumplan con sus obligaciones con el hecho que tengan un hijo que esté reconocido o cuando no lo está, de todas formas que ellos puedan pagar las pensiones alimenticias”.