Exgobernador Alejandro Murat renuncia al PRI

El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y no corresponde a la visión que me anima a seguir participando en la vida pública".

Anunció la creación de la Alianza Progresista por México para permitir generar un espacio de diálogo y reflexión para todas y todos los mexicanos que sin distinción puedan participar.