La Cruz, el reguetonero que le canta a los hombres, alista su visita a México

Pocas veces en la industria musical ocurren milagros como el de Alfonso La Cruz, mejor conocido como La Cruz, un artista originario de Venezuela de 27 años, a quien la vida lo llevó a emigrar a España, en donde conoció por primera vez el éxito musical gracias al reality show Operación Triunfo en la edición de 2018.

Sin embargo, la fama de Operación se esfumó, pero gracias a su arduo trabajo y a que regresó a sus orígenes, encontró su camino artístico a través de la verdad.

La Cruz se ha hecho viral gracias a las letras de sus canciones y sus ritmos musicales que exploran el pop latino, el urbano y principalmente el reguetón del “perreo sucio”.

La Cruz ha decidido cantarle de manera explícita a los hombres, algo que lo ha hecho destacar entre el público LGBT+. Considerado como uno de los primeros artistas del género en explorar la diversidad sexual, en una industria dominada principalmente por los hombres heterosexuales.

Es gracias a las redes sociales en donde el nombre de La Cruz ha crecido en popularidad, en Instagram tiene más de 220 mil seguidores.

Su historia de vida y videos musicales han sorprendido a más de uno, pues desde hace muchos años no se veía a un artista tan revolucionario en el mundo latino. Sin dejar de lado a otras estrellas como Villano Antillano o Pabllo Vittar.

La carrera de La Cruz va cuesta arriba, así que hay que grabarse muy bien su nombre, tan solo su video musical del tema Te Conocí Bailando acumula más de un millón de visitas; mientras que Quitate La Ropa está por alcanzar la cifra. Su álbum debut Hawaira es todo un éxito en plataformas como Spotify.

Alfonso dio una entrevista en exclusiva para El Siglo de Torreón, en donde habló sobre lo que le inspira para crear música, además de adelantar que pronto estará visitando México para promocionar un nuevo sencillo, y no solo eso, ya tiene en la mira a algunas estrellas mexicanas con las que quiere colaborar.

Cortesía: La Cruz

Últimamente como que has estado muy viral en redes sociales, ¿te has dado cuenta?

Es supercomplejo porque en realidad estás haciendo tu trabajo y cuando tiene mucha repercusión es increíble, pero no te das cuenta de cuánta puede ser, no la sabes medir, ¿sabes? No sé, sé que es bastante gente.

Eres de Venezuela y te fuiste a vivir a España, ¿cuándo estabas en tu país natal, qué era lo que te inspiraba o qué escuchabas? ¿Cómo llegaste a la música?

Llegué a la música porque veía muchísimos artistas en los canales de televisión y me hacía mucha ilusión dar ese paso para el futuro. No quería hacer una carrera universitaria, en clase siempre estaba escribiendo canciones y haciendo cosas con la música. Todo empezó cuando decidí presentarme a la coral de la escuela y me aceptaron por tener una voz medianamente bien, que iba a colaborar, y en ese momento empecé a participar en festivales, a hacer cosas con la música que yo en ningún momento me senté a planificar, sino que eran cuestiones que llegaban y de repente me veía ahí, decía: '¡Wow.! Voy a hacerlo, pero tengo miedo de hacerlo, pero después que lo haga se va a pasar este miedo que tengo', si fue con muchas experiencias que tuve con la música desde niño hasta que empecé a ir a los estudios.

¿Cómo fue que decidiste ir a vivir a España?

La decisión de venir a España fue porque viví un secuestro en Venezuela y la verdad es que quedé bastante sensible con el tema de estar solo en la calle o en mi casa solo, y que pasara algo. Recuerdo que eso pasó en Tucacas, una zona que es de playa y apenas llegué a La Guaira, que es mi ciudad natal. Compro un billete y me voy, con quién era mi pareja de ese momento, y total, que todo se convirtió en una travesía, porque pensé que iba a ser algo temporal, no veía quedarme en España a largo plazo, pero me enamoré por completo de España y me quedé.

Tuviste un episodio breve en tu carrera que fue Operación Triunfo, ¿cómo calificas esa oportunidad en tu vida?

Operación Triunfo es parte de mi proceso artístico y creo que me enseñó muchas cosas que agradezco, también me regaló muchísimos buenos momentos, hice un año de gira con el reality show. El estar frente a 18,000 personas o 16,000 personas que eran los conciertos que hacíamos con Operación Triunfo, junto a mis compañeros, éramos 16 personas en total en el escenario y eran aquellas bestialidades; pues te enseñan a estar frente a un público, te enseñan a estar en un escenario y a ser más profesional con tu carrera y empezarlo a ver como un trabajo, porque empiezas a comer de eso.

¿Hay una diferencia entre Alfonso La Cruz y La Cruz?

Esa parte en muchos sentidos no te la podría describir concretamente el porqué, pero siento que pasó en la temporada complicada en mi vida después del reality. También es verdad que como te sube te baja, y te das cuenta de que hay cosas que no valen absolutamente nada. Pero no es culpa de nadie, es una cuestión de la experiencia que vives y en ese momento creí que iba a vivir de la música para siempre. Estuve en situaciones complicadas, busqué trabajo en musicales cantando e interpretando personajes de Disney y fue complicadísimo para mí porque yo quería un proyecto musical. Durante un año estuve trabajando en un musical y recuerdo que lo hice encantado de la vida porque para mí cualquier trabajo es digno y si es cantando, muchísimo más, porque es lo que me gusta, pero seguía trabajando paralelo en mi proyecto musical, seguía haciendo canciones, yendo para el estudio, viendo y creando mi equipo de trabajo que hoy en día sigue conmigo y siento que hemos hecho un buen trabajo.

¿Tú te defines como reguetonero o te gustaría explorar otros sonidos?

Me encantaría explorar otros sonidos y poder llevar mi música a algo más trascendente de lo que está siendo ahora, porque siento que al final el reguetón es lo mainstream, todos quieren estar en el mainstream. Yo escucho artistas que están en el mainstream, pero los sentimientos al final son diferentes y yo quiero hacer música para que las personas me escuchen, todos los públicos; y no puedo hacer solamente música para el 'party'. Entonces yo la etiqueta de reguetonero me la pongo para algunos sencillos, pero para el resto no hace falta tenerla. Me encanta crear libremente en el estudio

HABLA SOBRE MÉXICO

Cortesía: La Cruz

En México tienes muchos fans, ¿con qué artistas mexicanos te gustaría hacer colaboraciones?

¡Wow! Me encantaría colaborar con Peso Pluma. Sí, incluso cuando me pongo el tema de Peso Pluma en el coche, de Ella Baila Sola, me imagino una historia de Él Baila Solo, y le hago armonías a la voz de Peso Pluma y canto encima ¡Me encanta!.

¿Con qué otros artistas te gustaría colaborar?

Me encanta también Danna Paola, que hace poco me pasaron un par de vídeos de ella escuchando uno de mis temas. Lali Espósito también me encanta. He hablado con Lali y sinceramente, yo sé que vienen cosas interesantes.

¿Te gustaría visitar alguna vez México?

Sí, tengo planes de ir en octubre, esta exclusiva te la estoy dando a ti porque nadie me ha dicho que no lo puedo decir, así que lo voy a decir. Voy a estar en México en octubre, parte del mes tengo un par de compromisos, aparte de hacer medios de comunicación y presentaciones se están barajeando un par de ellas en Ciudad de México

¿Vendrías con nueva música o promocionarás los temas que ya has lanzado hasta ahora?

Para México iría con un nuevo single que estaría ya afuera, sale en septiembre y nos vamos a México enseguida.

¿Algún mensaje que quieras decir a tus fans de acá de México?

Bueno, me encantaría agradecer a toda la gente de México y del mundo que me está escuchando que sinceramente este sueño empieza y gracias a ellos yo estoy haciendo lo que más amo, y que nada, que sigan sus sueños, que se cumplan y que sean ellos mismos y ellas mismas porque eso es lo que aporta algo al mundo, ser cada persona diferente.