Examen de cáncer de próstata que se practica en Gómez Palacio es por sangre, no 'viejas prácticas'

En medio de una sesión de Cabildo, por momentos álgida, debido a los temas relacionados con el presupuesto que se abordaron en la misma la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, hizo una petición al Cabildo en la cual por la exposición de motivos provocó las risas de todos los presentes. La edil aclaró que hay ciudadanos que seguramente por miedo a las “viejas prácticas” no han atendido la campaña de prevención del cáncer de próstata que tiene el Municipio.

La alcaldesa pidió al regidor panista, Uvaldo Nájera, analizar en comisión el tema de la promoción de la campaña que tiene el Ayuntamiento para la prevención y detección del cáncer de próstata.

La edil mencionó que fue en un salón de belleza donde un estilista le comentó que veía que había mucha actividad para la prevención del cáncer de mama pero no así lo del cáncer de próstata.

La alcaldesa dijo haber respondido ante la inquietud del estilista que seguramente no está enterado de que existe en Gómez Palacio una campaña permanente de prevención y detección del Cáncer de Próstata y que ya se realiza por un examen de sangre.

“Y él se me queda viendo y me dice ¿Cómo? Y le digo, es que ya no….”, mencionó la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, al tiempo que explicó con ademanes que ya no se usa el tacto para la exploración por parte de los médicos para la detección del Cáncer de Próstata, algo que generó risas entre los miembros del Cabildo.

“El señor no sabía que era por la sangre y me dijo ¿En dónde lo puedo hacer? Y le comenté que en Presidencia, entonces yo creo que es necesario volver a socializar este tema tanto Salud como todos nosotros porque me di cuenta de que la gente no se informa pues hicimos una campaña grande… Como que lo sentí aliviado, cuando le dije que era por la sangre y yo entiendo que es porque tienen miedo y me decía ‘júremelo que por la sangre’ y yo pues se lo juro, si quiere lo mando ahorita y creo que hay muchos hombres que se quedaron con la idea de que solo de la otra forma se puede saber si padecen cáncer de próstata”.

El regidor panista estuvo de acuerdo en que hay que hacer una nueva campaña y que a los hombres les quede claro que el examen es de sangre y no con “viejas prácticas”.

Carreras

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, anunció que el próximo 28 de octubre a las 8 de la mañana en el parque Morelos se realizará la carrera Marea Rosa dentro de las actividades con motivo de los esfuerzos que se hacen para combatir el Cáncer de Mama, también anunció la de Chilchota por el 55 aniversario el domingo 29 de octubre a las 8 de la mañana en la plaza de la Torre Eiffel.