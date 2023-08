Ex de Miguel Bosé se pronuncia ante el asalto que vivieron sus hijos: 'ha sido un gran susto'

Luego del asalto que vivió Miguel Bosé, sus dos vástagos menores; Ivo y Telmo, y algunos empleados del cantante, la expareja del cantante y padre de los jóvenes, Nacho Palau, habla acerca de la situación que tuvieron que atravesar sus hijos pues, aunque celebró que todos se encuentran bien tras ser atados por dos horas por los asaltantes, teme que puedan experimentar secuelas, debido al impacto que este evento pudo causar en ellos.

El pasado viernes, la casa de Miguel Bosé fue asaltada por 10 individuos que irrumpieron en su domicilio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con la información compartida en medios de comunicación, hasta este martes, hay muchas anomalías detrás de ese crimen, debido a que el cantante reside en uno de los fraccionamientos que cuenta con mayor seguridad en la Ciudad de México, y como relató Daniel Bisogno en "Ventaneando", los agentes de seguridad cargan con metralletas mientras llevan a cabo la vigilancia de las inmediaciones.

Precisamente por esto, no sorprendió cuando el cantante español indicó, a través de un comunicado que publicó este lunes, que le parecía que la metodología con que habían actuado los 10 comandos estuvo "muy estudiada y milimetrada", pues, al cabo de sólo dos horas de mantener a su familia y personal atada, Bosé indicó que los asaltantes tuvieron tiempo de llevárselo todo.

De acuerdo con lo que se ha dicho en diferentes medios de comunicación, la ventaja con facilitó a los asaltantes acceder al domicilio de Bosé fue debido a que, en la actualidad, el fraccionamiento atraviesa una serie de construcciones que vulneraron la barrera que mantenía a los alrededores protegidos por una máxima seguridad.Pero, así como el intérprete de "Amante bandido" se pronunció públicamente, en búsqueda de agradecer la solidaridad que ha recibido, así como con el objeto de desmentir las versiones falsas que se han suscitado en torno a los hechos, su expareja, Nacho Palau también ha roto el silencio pues, además que haber sostenido una relación de 26 años, comparten cuatro hijos; Diego, Tadeo, Ivo y Telmo; los dos últimos también fueron víctimas de lo acontecido.

De acuerdo con Palau, que conoció a Bosé cuando el cantante tenía 37 años y el sólo tenía cumplidos los 19 años, se enteró de la noticia luego de ver que hablaban de lo ocurrido en la televisión, pues aclaró que el horario de España es distinto al que la hora de México. "No sabía nada de lo que había sucedido. Me enteré por la prensa". Además, reveló que, luego de enterarse de la noticia, pudo comunicarse con Bosé, quien confirmó que él y sus dos hijos se encuentran sanos y salvos.

"He hablado con Miguel y con mis hijos. Ha sido un gran susto, pero están todos bien", destacó el participante de "Survivor" en su versión española.

De la misma manera que Bosé abordó la situación, Palau destacó que lo importante era que todas las personas que estaba presenten mientras se cometió el delito se encuentra bien, sin embargo, también habló de la preocupación que la causa pensar en que sus hijos puedan experimentar efectos secundarios luego del susto que vivieron.

"Agradezco el interés, pero es cosa en la que no me quiero meter. Los nanos (menores) están bien. Miguel está bien y ya está. No tengo más que decir. Espero que no tengan secuelas", declaró en una breve conversación con la periodista española Isabel Rábago.

Cabe recordar que, a lo largo de su relación, Nacho y Miguel se hicieron padres de Ivo y Telmo, los mayores, y Diego y Tadeo, que nacieron sólo ocho meses después de que sus otros hermanos; los cuatro fueron concebidos gracias a la asistencia gestación subrogada, la cual les recomendó en su momento Ricky Martin, un gran amigo del cantante de 67 años.

En la actualidad, Ivo y Telmo que cuentan con los genes de Bosé viven con el español en México, desde el 2018, mientras que Diego y Tadeo, que cuentan con la genética de Nacho, residen con él en España.