Evite problemas con las autoridades y fije bien su placa

Entre 5 a 7 solicitudes diarias de Cartas de No Infracción recibe el área de Garantías del Municipio de Torreón para automovilistas que perdieron una placa.

Esta situación es muy común con las lluvias, cuando se circula por calles inundadas. Amira Darwich García, titular de Garantías, Infracciones y Parquímetros, señaló que es muy común es que se solicite este documento cuando una persona compra un vehículo a un tercero y sólo tiene una lámina.

En este sentido, pidió a los automovilistas revisar de manera periódica si tienen bien fijas sus placas, pues al perderla, no sólo tienen que tramitar la Carta de No Infracción y volver a plaquear, sino que se tiene que emitir un reporte a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, ya que otra persona podría hacer mal uso de la lámina, al colocarla en otro vehículo para la comisión de algún delito.

"Yo les recomiendo que aseguremos bien nuestras placas, que le pongamos un buen tornillo, porque luego es ir a sacar la Carta, después ir a Fiscalía y luego volver a plaquear", expresó.

La funcionaria recomendó a los conductores tener una copia de su licencia o anotar el número, en caso de pérdida, aunque dijo que esto también se puede solicitar en los módulos de la Secretaría de Finanzas, lo cuál es necesario antes de acudir a Garantías para solicitar la carta.

"Es que la perdí, me la robaron, la extravié, aquí el problema es que no traen el número de licencia, fueron primero a Finanzas, luego regresan y aquí, tienen que ir al módulo de licencias y ahí se lo dan, yo hago un llamado a la ciudadanía para que, cuando tengan que sacar una Carta de No Infracción sobre licencia, antes de venir aquí a Garantías, que vayan al módulo para que les den el número", reiteró.