Evaluna muestra foto íntima de su esposo Camilo

Camilo celebró sus 29 años sobre el escenario junto a La Tribu, como llama él a sus fans, y por supuesto que su esposo Evaluna no podía faltar, tanto en vivo como a través de redes sociales, la hija de Ricardo Montaner le demostró a su esposo cuánto lo ama y lo que significa para ella.

Este festejo fue un tanto diferente, pues el cantante colombiano ya es papá de su hija Índigo, algo que le inyecta un plus a su vida, y así lo compartió con sus seguidores en redes.

Dedicó un mensaje especial a su esposa, con el toque de romanticismo que siempre lo ha caracterizado:

"Ayer fue mi cumpleaños. Y por primera vez lo viví en un escenario, al lado de La Tribu. Creo que me cantaron el cumpleaños 750 veces, y en todas trataba de pensar qué deseos pedir… y era muy difícil… porque lo que tengo, lo que he vivido, lo que he acumulado en el corazón y el espíritu es suficiente. Es más que suficiente. Suficiente. Esa es mi palabra por estos días. Y no terminé pidiendo nada para mí… pero sí un montón de cosas para la gente que amo. Gracias por tanto. Tantísimo. Te amo @evaluna me haces sentir en el pico del Everest pero sin el frío de estar ahí", escribió.

Evaluna comparte foto íntima de Camilo

Evaluna felicitó de una manera muy romántica a su marido, y acompañó su mensaje con una serie de fotos de momentos que han compartido juntos.

"Mi esposo mío. El papá de mi hija. Mi mejor amigo!! Estás cumpliendo años y no sé qué te puedo decir que sea suficiente para que sepas lo que siento por ti. Simplemente te diré que es un privilegio amarte y ser amada por ti. Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez. Primer cumple donde te despierta la palabra "papá" y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. Feliz cumple maibeibi", escribió.

En las imágenes se revela la fuerte complicidad que hay en la pareja, pues en una de las fotos, Camilo observa a Evaluna embarazada de Índigo.

En octubre de 2021, el cantante y su esposa anunciaron, mediante el videoclip de la canción "Índigo" que se convertirían en padres.

Al final del video, una balada donde cantan ambos, apareció la pareja mostrando el test de embarazo casero visiblemente emocionados.

"¡Qué suerte la mía, gané sin jugar la lotería! La falta que me hacías, contigo Navidad llegó temprano", cantan los dos a dúo en el estribillo de la canción.

Dicho tema fue una mirada íntima a su relación, pues describe una de las etapas más importantes en la vida personal de los artistas, que aunque no han mostrado el rostro de su hija, sí han compartido momentos especiales en familia.

Aunque las fotos que compartió Evaluna son muy emotivas, sin duda una alborotó por completo a los fans, y se trata de una imagen en la que Camilo, entre las cortinas, muestra parte de su cuerpo desnudo.

"Tribu, de nada por la última foto", expresó la cantante, que recibió cientos de agradecimientos por "compartir a su marido", aunque sea en una fotografía.