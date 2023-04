Eva Green gana litigio para recibir sueldo de una película que se canceló

La actriz francesa Eva Green ha ganado el litigio que mantenía con una productora en el Tribunal Superior británico para cobrar su sueldo por una película de ciencia ficción que no llegó a terminarse.

La intérprete de Casino Royale y Kingdom of Heaven, de 42 años, reclamaba a la productora White Lantern Film cobrar el millón de dólares que estipulaba su contrato, algo a lo que la compañía se negaba al alegar que Green había "socavado" la producción y renunciado a su salario.

Sin embargo, el juez Michael Green, del Tribunal Superior, entendió en su dictamen publicado hoy que la francesa tenía derecho a cobrar lo estipulado, y desestimó el argumento de White Lantern Film y de su prestamista, SMC Speciality Finance.

"Considero que Green no renunció a sus obligaciones bajo el acuerdo artístico ni incurrió en ningún incumplimiento", señaló el magistrado.

En mensajes privados difundidos a lo largo del proceso, la actriz describía al equipo de rodaje como "campesinos de mierda", a la producción como una "película B de mierda" y al productor ejecutivo Jake Seal como "puro vómito", a la vez que "sociópata" y "dictador loco".

Los abogados de la productora manifestaron que la intérprete había mostrado "un rechazo categórico e inequívoco" a actuar en la producción.

Pese a ello, el juez consideró que Green no había infringido los términos del contrato para participar en la película A Patriot, que fue abandonada en octubre de 2019.

"Puede haber dicho algunas cosas extremadamente desagradables sobre Seal y su equipo, pero eso nacía de un sentimiento de preocupación genuino de que cualquier película hecha bajo el control de Seal sería de muy baja calidad y no haría justicia a un guion que la apasionaba", añadió.

En un comunicado tras conocer la decisión, la actriz dijo que "la justicia ha prevalecido", después de haber "defendido con uñas y dientes la bonita película que yo amaba y por la que firmé".

"El filme hablaba de una causa que me es querida, el cambio climático, y alertaba de las guerras por los recursos que tendrán lugar si no abordamos el problema. Me mantuve firme, y esta vez la justicia ha prevalecido", consideró.