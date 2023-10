Eugenio Derbez habla sobre su nueva película Radical

Eugenio Derbez interpreta en Radical a Sergio García, un docente que se sale de las convenciones e intenta por todos los medios que sus alumnos, en medio de un ambiente de inseguridad y complicaciones debido al auge del narcotráfico, logren aprender y disfrutar de ello, al igual que se formó el reconocido actor mexicano al trabajar en esta cinta, dijo en una entrevista con EFE.

“Creo que la película tiene muchos mensajes, uno de ellos es por supuesto que aunque tú no tengas un Sergio en la vida -que muchos niños no van a tenerlo- pueden seguir adelante. No importa el entorno en el que estén muchos maestros, espero que también les despierte las ganas de ser diferentes, de tener un acercamiento distinto con los niños”, expuso el actor de 62 años.

Radical, que se estrena el próximo 19 de octubre en México, está dirigida por Christopher Zalla y fue galardonada con el Premio Favorito del Festival de Sundance de 2023.

La cinta se ambienta en 2011 en Matamoros, en el nororiental estado de Tamaulipas, uno de los más violentos del país y que vivía en ese momento un punto álgido de la “guerra contra el narcotráfico”.

Está basada en un artículo periodístico publicado en la revista Wired por Joshua Davis.

En este contexto, el maestro Sergio García decide llevar sus clases en un primario de una manera diferente a la habitual en dicha escuela, conocida como “La escuela del castigo”.

Allí, logra implementar sus métodos a pesar de las dificultades y con ello se ve el potencial de muchos de los estudiantes.

El maestro los acompaña tratando de que salgan adelante, aunque alguno de ellos no lo logra.

“Teníamos muy claro que queríamos contar la historia lo más cruda posible, por dura que fuera. Pero también con mucho tacto, si te fijas no están tocados (temas relacionados con la violencia) de una manera muy elegante, sin poner el dedo en la llaga. Pero también era muy importante para nosotros que no se sintiera una película ‘hollywoodense’ con final feliz”, expuso Derbez, quien también es productor de la película.

EFE/ Alejandro López Pineda/Cortesía

Continuó explicando que querían huir de caer en una postura política o de señalar culpables, más bien les interesaba la “parte positiva” de que un maestro sin recursos logró cambiar la vida de unos niños solamente con su imaginación.

Y además, otro de los puntos de reflexión de la cinta se centra en la valiosa opción de decir “no sé”. Sergio, a pesar de ser el maestro, va aprendiendo junto a sus alumnos y no teme confesarles los temas sobre los que no sabe.

“Yo soy de los primeros que alguna vez en mi carrera como comediante pensé que sabía yo mucho o casi toda la comedia y de repente me empecé a dar cuenta con los años que cada día sabía menos y menos y menos. Me di cuenta de que se vale. (...) Hay que ser transparente y saber decir ‘no sé’”, continuó el actor.

Por último, Derbez consideró que son muchos los tipos de personas que pueden aprender algo de “Radical”, no solo jóvenes, sino también padres, maestros, abuelos, etcétera.

“Hay muchas realidades en la película que creo que van a conectar con muchísima gente a muchos niveles y ojalá haga cambios en la vida de muchas personas”, terminó.