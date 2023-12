EUA urge a Israel a proteger civiles en Gaza y esboza su visión para después de la guerra

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, urgió este sábado a Israel a "hacer más" para proteger a los civiles en Gaza y esbozó su visión para el "día después" de la guerra con esfuerzos para reconstruir infraestructuras, mejorar la seguridad y cambiar el Gobierno del enclave.

Sus declaraciones representan una de las expresiones más claras de la Administración estadounidense sobre cuál debe ser el futuro de la Franja de Gaza cuando acabe la ofensiva militar que Israel ha lanzado por tierra, mar y aire tras el ataque del 7 de octubre del brazo armado de Hamás y otras milicias palestinas.

"Israel tiene derecho a defenderse. Pero también debemos tener en cuenta que demasiados civiles palestinos, personas inocentes, han perdido la vida, y es imperativo que Israel haga más para proteger a los civiles inocentes", manifestó Harris en una rueda de prensa en Dubái, donde se encuentra para participar en la Cumbre del Clima COP28.

Aunque Harris respaldó el derecho de Israel a defenderse, subrayó que "la manera" en la que lo hace es de gran importancia y consideró que "la magnitud del sufrimiento civil y las imágenes y videos procedentes de Gaza son devastadores".

En su discurso, Harris fue particularmente clara respecto a lo que Estados Unidos desea ver cuando acabe la guerra y enfatizó que no debe haber reubicación forzada de palestinos ni modificación de las fronteras de la Franja.

"No al desplazamiento forzado, no a la reocupación, no al asedio o bloqueo, no a la reducción de territorio y no al uso de Gaza como plataforma para el terrorismo", subrayó.

Al hilo de esto, Harris reveló que ha propuesto a israelíes, palestinos y líderes árabes tres pilares para el día después de la guerra: reconstrucción, seguridad y gobernanza.

En primer lugar, Harris argumentó que la comunidad internacional debe dedicar "recursos significativos" para la recuperación de Gaza con la reconstrucción de hospitales y viviendas, la restauración de electricidad y agua potable, y el abastecimiento de comercios, incluidas panaderías.

En segundo lugar, sostuvo que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) deben fortalecerse para asumir eventualmente responsabilidades de seguridad en Gaza; pero hasta entonces, debe llegarse a "acuerdos de seguridad aceptables" para Israel y otros países vinculados al conflicto.

Por último, reiteró la visión de Estados Unidos de que la ANP, que gobierna partes limitadas de Cisjordania ocupada, asuma el Gobierno de la Franja de Gaza una vez concluya la guerra.

"Queremos ver una Gaza y Cisjordania unificadas bajo la Autoridad Nacional Palestina, y las voces y aspiraciones palestinas deben estar en el centro de este trabajo", aseveró.

Las declaraciones de Harris se produjeron después de que se reuniera este sábado en Dubái con los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, y tras una llamada telefónica con el emir de Catar.

La guerra estalló el 7 de octubre tras un ataque del brazo armado de Hamás que incluyó el lanzamiento de miles de cohetes hacia Israel y la infiltración de unos 3.000 milicianos que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240 en aldeas israelíes cercanas a la Franja.

Desde entonces las fuerzas de Israel han mantenido una implacable ofensiva por aire, tierra y mar sobre el enclave palestino que ha dejado más de 15.000 muertos, unas 6.000 personas bajo los escombros y casi dos millones de desplazados que viven en medio de una grave crisis humanitaria.