'Estuvo prendido', Karely Ruiz sobre su beso con Santa Fe Klan

Karely Ruiz habló en un en vivo sobre el linchamiento que se le ha hecho y dejó claras dos cosas: que Maya Nazor no es su amiga y que sí le gustó el beso que se dio con el rapero Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe.

Karely dijo que es soltera y que puede hacer lo que quiera, pero que al ver que en redes se hizo un escándalo porque supuestamente se besó con el ex "de una amiga", la modelo aclaró: "Vi tanto caos que porque ‘mi amiga’, yo no tengo amigas, en este medio no hay amigas, es una realidad, no soy amiga de una persona, o sea, sí nos comentamos, tengo chavas que me comento con ellas, pero normal, como todas, estoy pensando en mí, en facturar", expresó.

Karely reconoció que en el en vivo dijo cosas un poco subidas de tono, pero que "ni modo" y ella misma se mostró sorprendida por la convocatoria que tuvo su transmisión, pues muchas personas se conectaron precisamente por si decía algo del beso que se dio con el rapero mexicano.

Aunque Karely admitió que sí le gustó el beso que se dio en pleno escenario con su amigo Santa Fe, aseguró que "no le gusta", pero que el beso se dio sin ser planeado, y que "estuvo chido, estuvo prendido".