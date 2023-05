Estudiantes universitarios proyectarán sus cortometrajes en Torreón

Será este viernes 19 de mayo cuando el Colegio Vizcaya Torreón lleva a cabo su III Festival de Cortometrajes, donde se proyectarán doce cortometrajes realizados por estudiantes de la institución, alumnos a su vez de la materia de cine impartida por la maestra y artista plástica Lorena Torres.

El festival reconocerá a las propuestas en distintas categorías como Mejor Corto, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Audio y Efectos, Mejor Actor o Actriz Revelación, Mejor Corto en YouTube y Mejor Guion.

Entre los proyectos que estarán en pantalla se incluye El cuarto 33, Falsas Amistades, ¿Friends? Los amigos no existen, The orren, The diamonds, Un ciclo sin fin, Huye, Toda acción tiene una reacción, La silueta, Puppet same, La morsa, ¿Estás aquí?, etcétera.

Los ganadores recibirán una estatuilla realizada por el escultor Leonel García.

Además, se contará con una alfombra roja donde se tendrá la presencia del director lagunero José Luis Saturno, quien es ganador de 12 premios internacionales y partícipe en 120 países en cuyos festivales se ha proyectado su proyecto en stop motion titulado La Melodía Torrencial.

Otros invitados a la gala son el actor Salvador Montenegro, quien aparece en la serie Somos de Netflix; Emmanuel Navarrete, productor de Alcayata Films; Ángel Soto, productor musical de Maia Records; Alejandro Alvarado, director de teatro; Arleth García, directora del ICOJUVE; así como Zeytta Yamell, violinista lagunero.