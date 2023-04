Estudiantes universitarios participarán en musical Dreamlike

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Laguna, compartió en un comunicado que cantantes, músicos y bailarines de esta institución académica presentarán al público el espectáculo Dreamlike, un musical cargado de fantasía y esperanza.

María Cristina García Olvera, coordinadora de Arte y Cultura del campus Laguna, indicó que el evento acontecerá el 18 de abril, a las 18:00 horas, en la Arena Borregos Santiago A. Garza de la Mora. El espectáculo trata de encontrar la esperanza y la fantasía a través de temas musicales.

En él, participarán más de 40 artistas universitarios: 12 bailarines, nueve músicos y 24 cantantes entre solistas y coristas. El público podrá disfrutar canciones como Step in time, He lives in you, Seasons of love, Defying gravity y Let it go.

“Estas canciones no serán caracterizadas como en los reconocidos musicales, sino que serán reenfocadas en algo más apegado a la realidad”, explicó María Cristina García.

Cabe destacar que el espectáculo se comenzó a montar en octubre pasado y es dirigido por Guillermo Martínez (música), María Constantina y Emmanuel Gaytán (baile) y Ana Virginia Aguilar (canto).

Los boletos se pueden conseguir a través de la plataforma de NewTicket, con un precio general de $190 pesos.