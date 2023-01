Estrenarán en México película de Kaguya-Sama

El próximo 10 de febrero se estrenará la película de anime Kaguya-Sama: love is war -The first kiss that never ends- (2022, Mamoru Hatakeyama), una continuación a la popular serie del mismo nombre.

Con un duración de 1 hora y 36 minutos, la película seguirá la historia de Miyuki, presidente del consejo de alumnos de su escuela; y Kaguya, la vicepresidenta; brillantes figuras y un ejemplo a seguir para el estudiantado que estaban enamorados uno del otro, pero lo habían ocultado, por lo que ahora deben preparase para la temporada navideña, una fecha especial para las parejas en Japón.

La preventa de la película iniciará el próximo 24 de enero y estará disponible en Cinépolis, gracias al Konnichiwa Festival, un evento que trae películas de anime a las salas de cine en Latinoamérica.