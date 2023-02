Estrella de Televisa revela que un productor le pidió rebajarse los dientes

La actriz Odemaris Ruiz llamó la atención en redes sociales luego de hacer una confesión sobre una petición que le hizo un famoso productor de Televisa.

En un video de TikTok, la famosa señaló que no accedió ante la petición para recibir un papel, ya que comprometía cambiar una parte de su cuerpo.

Aunque no menciona el nombre del productor, todo apunta a que se trata de Nicandro Díaz. Esto debido a que Odemaris señala que adicionaba para una telenovela protagonizada por Eduardo Yáñez y Erika Buenfil.

"Hace algunos cuantos años, un famoso productor de Televisa, iba a empezar una telenovela que protagonizaron Erika Buenfil y Eduardo Yáñez, ¿ya saben qué novela es? Yo iba para el papel de hija de Eduardo Yáñez, se hizo casting en los salones del CEA", relató.

Odemaris recordó que todo había salido bien, incluso, dijo que le hicieron una prueba en bikini, puesto que había que realizar varias escenas de alberca. La directora de casting la emocionó al señalarle que al productor le había interesado mucho su trabajo.

Sin embargo, las cosas no resultaron bien, ya que en un encuentro con el productor, este le dijo algo que la decepcionó, y una de las razones por las que no se quedó con el papel.

"Cuando voy saliendo de la oficina de la jefa de reparto, me encuentro a Don productor, obviamente lo saludé, yo pensaba que me iba a mencionar algo de mi prueba, pues no. Me pidió que sonriera y me pidió que me rebajara los colmillos, que, porque tenía una sonrisa muy vampiresa y me daba un aire de villana", señaló.

Aunque admite que en ocasiones las actrices suelen hacerse cambios físicos para poder dar a vida a un determinado personaje, asegura que para esa situación no le parecía necesario.

Además, dijo que le parecía que era importante no hacer comentarios sobre cuerpos ajenos, ya que pueden despertar algún trauma.

Por otro lado, dijo que no estaba en contra de las cirugías estéticas, aunque si dijo que depende de la situación por la que la persona decide hacerse algún cambio.

Al final, quien se quedó con el papel de Liliana, la hija de Arriaga, personaje de Yáñez, fue la actriz Sherlyn González.

Cabe recordar que Amores Verdaderos fue todo un éxito para Televisa, contaba con un gran elenco en donde se incluían, además de Erika Buenfil y Eduardo Yáñez, a figuras como Marjorie de Sousa, Natalia Esperón, Guillermo Capetillo. Hay que destacar que fue el último papel en una telenovela de la agora estrella de Hollywood, Eiza González.