Estrella de J-pop Shinjiro Atae se declara abiertamente gay

El ídolo de la música J-Pop, es decir, pop japonés, Shinjiro Atae, sorprendió a sus millones de seguidores tras revelar en una convivencia con fans celebrada en Tokio, que es gay.

A sus 34 años de edad, Shinjiro dio un emotivo discurso en el que habló de su sexualidad, y con el que recibió aplausos de los presentes, de acuerdo a información del portal estadounidense Just Jared.

Entre las cosas que dijo, reveló por qué tomó la decisión de hablar de su sexualidad y dio información sobre su proceso de autoaceptación señala la fuente.

"Me ha llevado mucho tiempo poder decir que soy gay. Ni siquiera podía decírmelo a mí mismo. Temía que incluso pudiera aceptar la verdad, el mundo nunca me aceptaría como artista. Sin embargo, me he dado cuenta de que es mejor, tanto para mí como para las personas que me importan, incluidos mis fans, vivir la vida de manera auténtica, que vivir una vida sin aceptar nunca quién soy realmente. Espero que las personas que están luchando con el mismo sentimiento encuentren coraje y sepan que no están solos"; dijo el artista.

Shinjiro compartió en sus redes sociales el mensaje acompañado de una serie de fotografías.

Por otro lado, Shinjiro lanzó el tema Into The Light, canción que tiene la finalidad de generar ganancias para la asociación Pride House Tokio.

Cabe señalar que Japón es una de las naciones más conservadoras respecto a la comunidad LGBTIQ+, en donde no hay leyes que a su favor, algo que está en el ojo de los activistas.

En tanto, Just Jared señala que Shinjiro realizará un documental sobre su vida.

Shinjiro debutó en la música con el grupo AAA en el año 2005, al mismo tiempo ha desarrollado una carrera como solista, así como modelo y actor de la empresa Avex Entertainment.