Estrella de Euphoria habla sobre estar drogado mientras grababa la serie

El actor y cantante estadounidense, Dominic Fike, reveló en una entrevista que mientras grababa Euphoria estuvo drogado, y es que para la estrella fue complicado estar en una serie que habla de manera explícita sobre el abuso de sustancias, siendo en la vida real un adicto.

En exclusiva con el portal estadounidense Just Jared, Dominic dijo: "Era un adicto a las drogas y entrar en un programa principalmente sobre drogas, fue muy difícil. Sam, el director y escritor; me consiguió un entrenador sobrio, alguien que estuviera allí todo el tiempo. No funcionó porque yo estaba tan jodido haciendo gran parte de ese programa. Fue realmente malo, pero reprendieron por ello. Casi me echan del programa... me decían: 'Hermano, no puedes estar haciendo esto'", contó el actor de 27 años.

Según dijo Dominic, en el show se usaron escenas en donde en verdad está drogado: "Tenían que... eso es entretenimiento. Te dan un montón de dinero y dicen: Sí, descúbrelo, amigo. Hundirse o nadar".

Agregó que regresará al show para la tercera temporada, pues aseguró tener una menor "dinámica" con sus compañeros.

Cabe señalar que Dominic se integró al elenco de la serie en la segunda temporada, en donde da vida a Elliot, un nuevo amigo de Ru que se interpone entre ella y Jules.