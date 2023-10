Estoy muy contento con esta 'pole', dice Leclerc

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá primero el domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos, el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este viernes en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin (Texas), que se sintió "muy cómodo desde el principio" de la jornada y que está "muy contento con esta 'pole' ".

"El equipo ha hecho un trabajo sensacional. En un fin de semana con formato sprint hay que estar bien preparado y es importante hacerlo bien en el primer (y único) entrenamiento. Y nosotros empezamos el fin de semana con el pie derecho", explicó Leclerc, de 26 años, después de firmar su vigésima primera 'pole' en la F1, la tercera de esta temporada.

"Los chicos han hecho un trabajo estupendo con el coche. Me he sentido cómodo desde el principio y estoy muy contento con esta 'pole', en una 'cuali' en la que cometí un par de errores al principio; pero que no fue fácil para nadie", comentó el compañero del español Carlos Sainz, que arrancará cuarto el domingoo.

"La primera curva siempre es complicada aquí, pero es mejor afrontarla delante que en los puestos de detrás. Me encanta este circuito y todo el ambiente que hay aquí", declaró, nada más bajarse del coche en el Circuito de las Américas, Leclerc, sexto en el Mundial -a ocho puntos de Sainz, que es quinto- y que el domingo apuntará a su sexta victoria en la F1.