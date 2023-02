'Estoy insatisfecho con el empate', asegura Eduardo Fentanes ante el partido entre América y Santos

Eduardo Fentanes reconoció el esfuerzo de sus jugadores, aunque afirmó que no quedó satisfecho por el empate logrado anoche ante América, pues consideró que una vez más, ligeros detalles fueron los que les separaron del triunfo.

El entrenador santista compartió su análisis y expresó su satisfacción por las formas que muestra su equipo, no así por los resultados.

"Estoy insatisfecho con el empate, porque otra vez tuvimos ventaja y no supimos conservarla, como nos pasó también la semana pasada. Pero estoy orgulloso por la manera de defender, de aferrarnos a nuestra idea y nuestra identidad de Guerreros. Debemos corregir detalles para que esos esfuerzos otorguen resultados de tres y no de un punto", sentenció.

La crítica más recurrente de un sector de la afición santista hacia el entrenador, recae en hacer ingresar a Matheus Dória para cambiar a una línea de cinco defensores, pero Fentanes defendió que no se trata de una manera de concentrarse únicamente en defender.

(FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR)

"Pusimos un 5-3-2, con doble nueve, era un ajuste adecuado que hemos hecho en otros partidos y nos ha funcionado, no es la intención de echar el equipo para atrás o amontonar gente en defensa, se trata de ajustar en defensa. En cuanto al arbitraje, hay que utilizar los canales adecuados para manifestarse".

Cuestionado sobre la decisión de debutar a Lucas González y Emerson Rodríguez al entrar juntos durante el segundo tiempo, Fentanes declaró: "Hemos estado esperando a los refuerzos desde hace tiempo, vienen en forma física adecuada, consideré que era el momento justo de ponerlos a jugar y si no los vamos poniendo de a poco, nunca más vamos a tener esa oportunidad, ellos mostraron lo que vienen a aportar, infortunadamente ocurrió la expulsión de Lucas, pero son detalles que deberá trabajar".

Para Fentanes, Santos aún no alcanza su plenitud futbolística y será el trabajo lo que les lleve a ello.

"No me gusta hacer proyecciones de puntos, porque es faltarle al respeto a los rivales, nosotros trabajamos en mejorar cada día y hoy ya teniendo a los refuerzos, a los canteranos que lo hicieron fantástico, por supuesto que vamos a seguir mejorando. Todavía no hemos visto la mejor versión de Santos en este torneo, estamos seguros de que aún vamos a mejorar".

(FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR)

Fernando Ortiz dice que fueron mejores

Fernando Ortiz, técnico del América, dijo que su equipo fue mejor y que la figura fue Carlos Acevedo.

"Está claro que durante los 95 minutos solo hubo un equipo que quiso ganar el partido, en un análisis rápido, vi eso. No es fácil venir a esta cancha y llevarse los puntos, pero creo que fuimos superiores, Carlos fue la figura del partido. Somos un equipo grande y no fuimos tan certeros como la semana pasada, queda seguir entrenando y mejorar para tener un rendimiento colectivo óptimo'.