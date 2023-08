Estos son los mensajes ocultos en el nuevo video de Danna Paola

El nuevo video musical de Danna Paola, Tenemos que hablar, está generando muchos comentarios en redes sociales, ya que muestra el lado más honesto de la cantante, quien denuncia como fue manipulada por su anterior equipo de trabajo.

Danna ya había mencionado, a lo largo de diversas entrevistas, que tras concluir el 2021 se tomó una pausa musical debido a que su equipo de trabajo la estaba obligando a grabar música que ella no quería. Además, salió a la luz una denuncia en la que sus representantes le habían robado dinero.

Luego de una auditoria, Danna descubrió que su equipo estaba ganando más dinero que ella.

Sumado a la polémica que vivió con Belinda, cuando usaron el mismo vestuario, el cual, de acuerdo a lo dicho por Danna, le dijeron que nadie más lo había usado, pero casi en la misma semana que salieron las fotos de Danna con un jumpsuit color rosa, se estrenó el video de La Niña de la Escuela, en el que Belinda llevaba puesto ese mismo outfit.

tiktok.com/@danna.happy/video/6978978713085938949

También Danna expuso que aunque ella se había prometido nunca teñirse el cabello rubio, su equipo de management la obligó a hacerlo, algo de lo que se arrepiente y que considera uno de los peores momentos de su carrera.

MENSAJES OCULTOS EN TENEMOS QUE HABLAR

El video comienza con Danna huyendo en un auto y sola en un teatro mientras suenan las primeras estrofas de la canción.

Luego traslada al espectador al pasado, al año 2021, en donde se muestra a Danna Paola usando el mismo vestuario que portó en su presentación de los premios MTV Miaw de ese año, en donde estrenó su canción Mía, tema con el que iniciaba una nueva era musical llamada Welcome to the New Me, la cual venía acompañada de un radical cambio de "look", en donde Danna llevaba el cabello por completo rubio, dejando atrás el cabello castaño que la había caracterizado por años.

ESPECIAL: MTV/ YouTube

ESPECIAL: MTV/ YouTube

Esto ocurre después de la era K.O., la cual fue de mucho éxito para Danna, y con la que buscó alejarse del género urbano; pues ella quería ser una estrella del pop.

Con la era Welcome to the new me, su equipo la hizo lanzar canciones de reguetón que nada tenían que ver con el sonido que Danna quería hacer, es aquí cuando surgen los temas Mía, Kaprichosa y Cachito junto a Mau y Ricky.

Mientras que esta etapa de Danna estaba llena de colores, en el fondo, Danna estaba viviendo en oscuridad.

La mexicana aparece frente al espejo de su camerino con el vestuario mencionado, se mira al espejo y comienza a llorar, luego se desprende la peluca rubia.

En el video también aparece una chamarra de mezclilla que Danna usó cuando estaba como jueza en La Academia, pues mucho se ha dicho que la obligaron a vivir ciertas situaciones en el programa, como apella polémica ocurrida con el participante Gibrán.

Luego Danna aparece con un nuevo "look" en donde lleva el cabello oscuro y unos cuernos de diablo, pues la cantante ha señalado que su oscuridad le ayudó a su nueva música, pues se ha reinventado en cuanto a sonido e imagen visual.

En otra parte del video, Danna rompe un cartel promocional de Mía, que fue el tema con el que inició su etapa de Welcome to the new me, la cual, hay que decir, no se concluyó. Lo que se suponía sería un nuevo álbum, se pausó, puesto que Danna despidió a su equipo de trabajo.

ESPECIAL: Danna Paola/ YouTube

Su último sencillo fue Cachito lanzado en 2021, el cual mostraba a una Danna más rebelde, con el cabello corto y usando una peluca negra. Desde entonces poco se supo de su carrera, solo estrenó algunas colaboraciones como el tema Solo quédate en silencio junto a Moderatto y De mí enamórate con Juan Gabriel, con nula promoción.

No fue hasta el 11 de agosto del 2022 que Danna regresó con un nuevo equipo de trabajo que le dio mayor liberad creativa y con la que surgió el tema XT4S1S el cual Danna se encargó de componer y coproducir junto a su novio Alex Hoyer.

Danna muestra su liberación cuando le salen alas negras y viaja en un auto a toda velocidad.