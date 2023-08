Estos son los guantes que usan los grandes del boxeo profesional

En la actualidad existen muchas marcas y empresas internacionales que se dedican a la fabricación y comercialización de equipo para boxeo. En este 2023 se han vivido grandes combates en el Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Pero los aficionados se preguntan... ¿Qué guantes utilizan los boxeadores?

Está disponible una lista de combates de este 2023 y los guantes que han usado.

FECHA PELEA GUANTE GANADOR

28/01/2023 Artur Beterbiev (RIVAL) vs. Anthony Yarde (ADIDAS) RIVAL

11/02/2023 O’Shaquie Foster (RIVAL) vs. Rey Vargas (GRANT) RIVAL

18/02/2023 Luis Nery (GRANT) vs. Azat Hovhannisyan (NAZO BOXING) GRANT

26/02/2023 Badou Jack (GRANT) vs. Ilunga Makabu (CLETO REYES) GRANT

04/03/2023 Brandon Figueroa (EVERLAST) vs. Mark Magsayo (HAYABUSA) EVERLAST

25/03/2023 Jose Carlos Ramirez (CLETO REYES) vs. Richard Commey (GRANT) CLETO REYES

25/03/2023 David Benavidez (RIVAL) vs. Caleb Plant (GRANT) RIVAL

25/03/2023 Cody Crowley (GRANT) vs. Abel Ramos (WINNING) GRANT

31/03/2023 Michael Magnesi (GREEN HILL) vs. Aryton Gimenez (GREEN HILL) GREEN HILL

08/04/2023 Kenshiro Teraji (WINNING) vs. Anthony Olascuaga (WINNING) WINNING

08/04/2023 Shakur Stevenson (EVERLAST) vs. Shuichiro Yoshino (CLETO REYES) EVERLAST

08/04/2023 Brian Mendoza (GRANT) vs. Sebastian Fundora (RIVAL) GRANT

16/04/2023 Yudai Shigeoka (WINNING) vs. Wilfredo Mendez (WINNING) WINNING

22/04/2023 Lukasz Rozanski (GRANT) vs. Alen Babic (LOADED BOXING) GRANT

06/05/2023 Julio Cesar Martinez (NO BOXING NO LIFE) vs. Ronal Batista (NO BOXING NO LIFE) NO BOXING NO LIFE

06/05/2023 Saul Alvarez (NO BOXING NO LIFE) vs. John Ryder (RIVAL) NO BOXING NO LIFE

19/05/2023 Luis Castillo (CLETO REYES) vs. Ayanda Ndulani (CLETO REYES) CLETO REYES

20/05/2023 Devin Haney (GRANT) vs. Vasyliy Lomachenko (VENUM) GRANT

10/06/2023 Jaime Munguia (GRANT) vs. Sergey Derevyachenko (GRANT) GRANT

17/06/2023 Regis Prograis (RIVAL) vs. Danielito Zorrilla (EVERLAST) RIVAL

24/06/2023 Carlos Adames (GRANT) vs. Julian Williams (GRANT) GRANT

28/06/2023 Panya Pradabsri (TWINS) vs. Norihito Tanaka (TWINS) TWINS

25/07/2023 Naoya Inoue (WINNING) vs. Stephen Fulton (GRANT) WINNING

29/07/2023 Alexandro Santiago (CLETO REYES) vs. Nonito Donaire (EVERLAST) CLETO REYES

29/07/2023 Terence Crawford (EVERLAST) vs. Errol Spence (EVERLAST) EVERLAST

29/07/2023 Isaac Cruz jr. (NO BOXING NO LIFE) vs. Giovanni Cabrera (CLETO REYES) NO BOXING NO LIFE

GUANTES RECORD

GRANT 8-4

RIVAL 4-2

EVERLAST 3-1

NO BOXING NO LIFE 3-0

CLETO REYES 3-3

WINNING 3-1

GREEN HILL 1-0

TWINS 1-0

HAYABUSA 0-1

VENUM 0-1

LOADED BOXING 0-1

NAZO BOXING 0-1