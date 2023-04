Estos son los actores de Hollywood que hacen suspirar a 'Barbie'

Margot Robbie, la muñeca de carne y hueso que encarnará a Barbie en la pantalla grande, hace suspirar a millones. ¿Pero qué tipo de hombres la enamoran a ella?

Hace un par de años, en una alfombra roja a la que llegó sin pareja, la actriz aprovechó para hablar sobre su hombre ideal.

Entonces, la australiana admitió que siempre tuvo un "crush" con dos famosos actores de Hollywood.

La estrella de 32 años confesó que le gustaban con "estilo un poco rudo, con cabello largo, barba y tal vez tatuajes", contó en una alfombra roja.

Luego admitió quién era su obsesión. "Realmente estoy apuntando a un nicho de mercado aquí: que tenga una cicatriz... un labio leporino. ¿Sabes, como Joaquin Phoenix?", sonrió Margot.

Pero el protagonista de Joker no fue su único "crush", en días pasados Robbie también aceptó que desde adolescente estuvo enamorada de Seann William Scott, el célebre Stifler de la cinta American Pie.

"Pensé que era hermoso, aunque no lo he conocido", contó en entrevista con el medio Off Set.

Actualmente, Robbie está felizmente casada con el actor y productor británico Tom Ackerly. Ambos, además, tienen su propia casa productora.