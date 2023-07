Estos fueron los artistas hispanohablantes que colaboraron con Tony Bennett

Tony Bennett falleció en su natal Nueva York, según informes de medios internacionales. Este icónico cantante y creador de innumerables éxitos dejó un legado cultural que perdurará por generaciones.

Hasta sus últimos días, Bennett fue aclamado por la crítica. Incluso a sus 95 años, seguía ofreciendo conciertos y produciendo discos con la colaboración de sus hijos, Danny y Danae.

Se han publicado álbumes de duetos con grabaciones realizadas a mediados de los 90. Uno de los más destacados salió a la luz en 2006 y fue recibido con gran entusiasmo por parte del público.

"Duets: An American Classic" contó con la participación de George Michael, Celine Dion, Stevie Wonder, Elton John, entre otros artistas de renombre. Durante ese periodo, Bennett también protagonizó una memorable actuación en el programa Saturday Night Live junto a Christina Aguilera.

En su segunda entrega titulada "Duets II", Tony se rodeó del talento de destacados artistas como Lady Gaga, Michael Bublé, Aretha Franklin, John Mayer, Alejandro Sanz y Mariah Carey. Esta muestra su versatilidad y capacidad para colaborar con grandes nombres de la música, dejando una huella imborrable en la industria.

Gracias a su multifacética voz, la celebridad cruzó fronteras e incursionó en la música con diversos artistas hispanohablantes, además de mexicanos.

A lo largo de sus casi siete décadas de carrera, Bennett, como bien mencionamos, dejó una profunda marca en la música al colaborar con destacados artistas . Entre estas colaboraciones, sobresale el aplaudido dueto "Yesterday I Heard the Rain" con Alejandro Sanz, una combinación perfecta del estilo clásico de Bennett con la emotiva voz del talentoso artista español.

En su repertorio, también encontramos "The Shadow of Your Smile" con Juanes y "The Way You Look Tonight" con Thalía, quien rindió un emotivo homenaje al legendario cantante en su perfil de Instagram tras su partida.

Marc Anthony, el talentoso puertorriqueño, interpretó "For Once In My Life" junto a Bennett, mientras que Chayanne se unió al ícono para dar vida a "The Best Is Yet to Come". Franco De Vita también dejó su marca con su versión de "The Good Life", mientras que Ricardo Arjona interpretó "I Wanna Be Around".

El versátil Miguel Bosé sorprendió a la audiencia con su interpretación de "Don't Get Around Much Anymore". Asimismo, Vicentico, Romeo Santos y Juan Luis Guerra dejaron su sello en las colaboraciones con "Cold, Cold Heart", "Rags to Riches" y "Just in Time", respectivamente.

Algunas de estas colaboraciones fueron "bilingües", ya que los artistas hispanohablantes alternaron entre el español e inglés junto a al estadounidense, creando un interesante intercambio cultural en sus interpretaciones conjuntas.