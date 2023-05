Esto se sabe sobre la salud de Enrique Iglesias tras enfermarse de neumonía

Enrique Iglesias preocupó a sus fans mexicanos luego de que canceló su presentación en un festival que se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado 13 de mayo. El cantante dio a conocer que estaba enfermo de neumonía.

En un comunicado, el intérprete de Héroe dijo:

"Queridos fans, muy a mi pesar, me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans", dijo en su Instagram, horas antes del festival.

Desde que se canceló su concierto como headliner del Tecate Emblema, poco se ha sabido sobre la salud de Iglesias. En sus redes sociales, el cantante no ha dicho nada sobre como se encuentra.

Sin embargo, fue su madre Isabel Preysler, quien salió a pronunciarse y revelar como se encuentra el intérprete de Escapar.

Según reveló para el periodista Carlos Pérez Gimeno, Enrique Iglesias está evolucionando satisfactoriamente de la neumonía; sin embargo, se encuentra débil, por lo que no podrá salir de la cama pronto.

"Ha sido un gran susto, afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y para él ha sido un gran disgusto el haber tenido que cancelar el concierto porque es un gran profesional", dijo Isabel Preysler, según rescata la revista People.