Esto se sabe sobre el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó sobre la detención en Michoacán del presunto responsable de disparar contra el periodista Ciro Gómez Leyva, de 65 años, en un atentado perpetrado el 15 de diciembre de 2022 que encendió las alarmas de los medios de comunicación. Aquí repasamos lo que se sabe.

¿Cómo fue el atentado contra Ciro Gómez Leyva?

En aquel jueves, Ciro Gómez Leyva había salido de las instalaciones de Grupo Imagen y se dirigía a su vivienda en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando sufrió la agresión armada, de la cual resultó ileso gracias a encontrarse al interior de un automóvil blindado.

"A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", escribió el comunicador en Twitter.

Según explicó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, en una conferencia de prensa, "los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas. "A las 11:02 se observa el paso de la camioneta sobre avenida Universidad, y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista. La agresión ocurre a las 11:10 de la noche, por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada.

"Después del atentado, a las 11:12 se observa el paso de la motocicleta sobre avenida Insurgentes, al norte Barranca del Muerto, y Parroquia al oriente. A las 11:18 se le observa sobre Eje 8 Sur, entre Coyoacán y Amores.

"El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en colaboración con las autoridades de dicha entidad. Ciro Gómez Leyva se mostró a salvo al día siguiente en su programa de televisión matutino, donde agradeció las muestras de apoyo que recibió en redes tras su atentado: "De nueva cuenta, y con toda mi gratitud y mi corazón, muchas gracias a por todos los comentarios y muchas gracias a todas las personas que anoche me apoyaron.

Ataque contra Ciro Gómez Leyva, sin amenazas

También durante su programa en Radio Fórmula, Ciro Gómez aclaró que "no tenía amenazas, no tengo pleitos con nadie, no tengo deudas", y repitió que "Alguien quiso matarme anoche, a 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, muy cerca de aquí. Ya muy cerca de mi casa me dispararon de una motocicleta, pero después peritos me dijeron que pudo haber disparos desde otra camioneta", que en total sumaron 9.

Y abundó en los detalles: "Venía por la calle de Hortencia, hasta avenida Universidad en donde hay una taquería, venía un coche muy lento y de pronto una persona con una chamarra blanca con rojo disparó, siguieron disparando, creo que yo venía escuchando la radio o cambiándole a la radio. Nunca paré la camioneta hasta que ya no escuché disparos levanté la vista y vi que el coche había acelerado y se había ido la motocicleta".

Después de los disparos, "en vez de seguir de frente hacia mi casa, di vuelta a la izquierda y vi que al coche le fallaban las llantas; en ese momento pensé en llamarte a ti", le dijo a su compañero de noticiero, Manuel Feregrino. "Recordé que ahí muy cerca vive un vecino muy querido, Manlio Fabio Beltrones, con lo que pude llegué a su privada y por fortuna estaba Manlio" y recordó que "de inmediato llegó el jefe máximo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, qué personaje es".

AMLO: "Atentado contra Ciro, para afectar a mi gobierno"

Sobre este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ataque armado contra Ciro Gómez Leyva podría ser obra de grupos de oposición para afectar a su gobierno. En conferencia de prensa, y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo manifestó que no se debe descartar ninguna hipótesis en el ataque al periodista, pero subrayó que la única línea de investigación que se debe rechazar es que su gobierno tenga relación con estos hechos.

Por su parte, Ciro Gómez Leyva respondió en su programa en Imagen Televisión que "algún día, México vivirá en paz y con seguridad. Ese día, cuando llegue, realmente habrá transformación", y confirmó que tomaría unas vacaciones que ya tenía programadas.

Policía de CDMX asegura vehículo involucrado en ataque armado contra Gómez Leyva

La mañana del 30 de diciembre, resultado de labores de investigación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron y aseguraron uno de los vehículos involucrados en el ataque armado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. El vehículo fue asegurado en la calle Sur 81, colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza y llevado a un depósito ubicado en el Centro Histórico.

Detienen a 11 presuntos implicados en el ataque contra Ciro Gómez Leyva El 11 de enero, las autoridades detuvieron a 11 supuestos implicados en el ataque —en operativos simultáneos—, quienes se dedicaban a los delitos de homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo en Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Según explicó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los agresores habían vigilado las inmediaciones del centro de trabajo de Gómez Leyva. ubicado en avenida Universidad, antes del atentado. Detalló que el líder de esta célula criminal es Pedro "N", alias Pool, quien de acuerdo con las indagatorias ha estado en prisión al menos dos veces y presuntamente es quien organizó el ataque contra el conductor de televisión.

Además, el periodista Carlos Jiménez reportó en redes sociales que Pool habría recibido 400 mil pesos por el intento de asesinato a Ciro Gómez Leyva, y que su hermana habría sido el contacto para la contratación del grupo delictivo.

Durante el cumplimiento de los cateos se aseguraron armas, droga, e incluso animales exóticos, así como el vehículo Seat color negro con el que presuntamente se siguió a Ciro Gómez Leyva mientras se trasladaba a su domiciliio. Agresores de Ciro Gómez Leyva, ¿miembros del CJNG? Los coordinadores del grupo, ya detenidos, son Israel "N", Sergio David "N", Juan Antonio "N", Erick Hazael "N" y Daniela "N" quien fue identificada como la pareja sentimental del líder, mientras que los colaboradores detenidos son Tanya Jaqueline "N", Aniceto "N", Cinthia Yeyetci "N", Elizabeth Mirella "N" y Junnuen Albeli "N".

Aunque se les confiscaron artículos grabados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que esto no significaba que pertenecieran a dicho grupo. "Como sabemos, es muy frecuente que células criminales de la Ciudad de México usen nombre, Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco, simplemente por tener algún vínculo de comunicación con ellos y no porque sean parte; no queremos especular ni dar una información incorrecta de si son o no son", detalló.

Caen 4 más por ataque a Ciro Gómez Leyva

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de otras 4 personas, posiblemente ligadas al ataque armado contra el comunicador Ciro Gómez Leyva. Esto se debió a los avances de la investigación, por los que se realizaron dos cateos en el Estado de México; en Chalco se detuvo a Edgar "N" y Jenifer "N", mientras que en Los Reyes La Paz detuvieron a Jesús Adrián "N" e Isaías "N"; en ambos casos se hallaron cargadores de armas y presuntos estupefacientes.

Detienen en Michoacán al presunto tirador del ataque contra Ciro Gómez Leyva Por último, este jueves 12 de enero, se detuvo en Michoacán al presunto tirador del atentado contra Ciro Gómez, y se trataría de quien viajaba como copiloto en la motocicleta el día del ataque, reveló Claudia Sheinbaum. "Hace unos minutos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía capitalina, la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía michoacana detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leyva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad", escribió.