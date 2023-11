Esto sabemos sobre la supuesta presentación de Adele en México para el 2024

Adele, una de las artistas británicas más destacadas en la actualidad con ventas que superan los 120 millones de dólares en discos y sencillos, ha elegido Las Vegas como su lugar de residencia temporal, donde ha establecido un contacto cercano con sus admiradores mexicanos.

La conexión de la famosa con la audiencia de México ha quedado demostrada en diversos videos virales de sus conciertos. En estas grabaciones, la intérprete de Love in the Dark suele mostrar una reacción emocionada al recibir adorables peluches del Doctor Simi, caracterizados con sus distintivos vestuarios y peinado, regalos afectuosos de sus seguidores. Durante el mes de septiembre, en conmemoración del Grito de Independencia, una imagen en la que Adele se muestra caracterizada como la muñeca mexicana Lele se volvió excepcionalmente popular.

Este afecto se suma a la popularidad global de sus éxitos como Set Fire to the Rain, Rolling in the Deep y Easy on Me, cada uno con más de mil millones de reproducciones en Spotify, avivando el deseo de sus seguidores de verla en vivo en México.

En este contexto, ha surgido en redes sociales un cartel que anuncia una posible gira de la cantante en México. El rumor ha cobrado fuerza y la reacción entusiasta de los fans no se hizo esperar.

Sin embargo, OCESA, una de las principales promotoras en el país, responsable de traer a artistas como Blackpink, Paul McCartney, Lana del Rey y Taylor Swift este año, desmintió a EL UNIVERSAL cualquier plan de traer a Adele, al menos en el corto plazo.

ESPECIAL

Aunque OCESA realiza sus eventos más destacados en el estadio Foro Sol, con capacidad para 65 mil personas, lo cual sería adecuado dada la gran cantidad de seguidores de Adele (actualmente 54 millones en escuchas), también se contemplan espacios más íntimos, como el Palacio de los Deportes o el Auditorio Nacional. Además, la Arena CDMX, perteneciente al Grupo Salinas y actual sede de la gira de Luis Miguel, surge como una opción que mantiene las esperanzas de los fervientes seguidores de Adele.