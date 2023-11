Esto hacen ahora los protagonistas originales de Los Juegos del Hambre

La saga cinematográfica Hunger Games, conocida en español como Los Juegos del Hambre, regresará a las salas de cine la próxima semana, el 16 de noviembre. Ahora, la franquicia creada por la escritora Suzanne Collins y llevada al cine por Lionsgate, retoma la pantalla grande en formato de precuela con la cinta Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes.

Esta entrega tiene a nuevas estrellas como Rachel Zegler, Tom Blyth, Josh Andrés Rivera, Hunter Schafer, Peter Dinklage y Viola Davis.

Sin embargo, previo a estos nuevos actores, la saga original de Los Juegos del Hambre contó con grandes jóvenes promesas que se convertirían en grandes estrellas de Hollywod, aunque otros no corrieron con la misma suerte.

A continuación, revelamos a que se dedican en la actualidad los protagonistas originales de Los Juegos del Hambre, el cual estaba conformado por el trío de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth.

Jennifer Lawrence- Katniss Everdeen

La actriz Jennifer Lawrence alcanzó fama mundial tras protagonizar Los Juegos del Hambre, en donde dio vida a Katniss Everdeen, personaje que le dio la oportunidad de protagonizar varias películas importantes como Los Juegos del Destino (2012) y Escándalo Americano (2013). Además, es ganadora del Oscar. Formó también parte de la saga X-Men como Mistique. Actualmente, sigue triunfando en Hollywood, entre sus trabajos más recientes están Don't Look Up (2021) y Hazme el favor (2023). A principios del mes de enero, la actriz de 33 años de edad dio la bienvenida a su primer hijo, a quien nombró Cy.

Josh Hutcherson- Peeta Mellark

Antes de actuar en Los Juegos del Hambre, Josh Hutcherson ya era conocido en el mundo del cine, pues comenzó a actuar desde que era niño, haciendo cintas como Locas vacaciones sobre ruedas (2006), Zathura (2005) y El mundo mágico de Terabithia (2007). Sin embargo, fue en Hunger Games en donde alcanzó la fama mundial. Tras finalizar la saga, el actor ha seguido actuando, aunque sus proyectos recientes no han tenido el mismo nivel de popularidad que cuando dio vida a Petta Mellark. Ha aparecido en la serie Future Man (2017-2020), las películas The Disaster Artist (2017), Burn (2019), 57 Seconds (2023) y Five Nights at Freddy's (2023).

Liam Hemsworth- Gale Hawthorne

El hermano menor de Luke Hemsworth y Chris Hemsworth alcanzó la fama tras interpretar actuar junto a Miley Cyrus en la película La última canción; aunque fue gracias a Los Juegos del Hambre que su fama llegó a un nivel superior. Aunque el actor ha tratado de convertirse en héroe de acción, no ha terminado de convencer al público, pues ha aparecido en cintas como Los indestructibles 2 (2012), Empire State (2013) y Día de la Independencia: contraataque, su futuro proyecto es la serie The Witcher, en donde reemplazará a Henry Cavill como Geralt de Rivia. Por otro lado, Liam mantuvo una relación con Miley Cyrus, con quien se casó en diciembre del 2018, sin embargo, se separaron en 2019. En medio de esto, el actor enfrentó polémicas tras las declaraciones hechas por la exHannah Montana en su canción Flowers.