Esto es lo que dijo el Príncipe Harry sobre Kate Middleton en su nuevo libro 

El príncipe Harry no solo se enfocó en exhibir a su hermano, el príncipe William en su libro de memorias. De acuerdo con nuevas filtraciones, también se encargó de hablar sobre Kate Middleton, la actual princesa de Gales.

Aunque antes de que Meghan Markle llegara a la vida del duque de Sussex, Kate y él se llevaban como hermanos, la situación cambió drásticamente en los últimos años.

Ahora, ante los señalamientos del príncipe Harry, de 38 años, personas cercanas a Kate Middleton asegura que se encuentra horrorizada. "Siente que las acciones de Harry son atroces", explicó un insider a "Us Weekly".

La misma fuente agrega que Catalina de Gales: "Está muy molesta con él por arrastrar su nombre a la suciedad y le resultará difícil perdonar", las declaraciones vertidas en "Spare", el libro de memorias que se publica oficialmente el 10 de enero.

(FOTO: ARCHIVO)

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre Kate Middleton?

En primera instancia, el duque de Sussex revela el gran cariño que tiene por Kate Middleton, quien en ese momento se convertiría en esposa del príncipe William. "Era despreocupada, dulce, amable. Había hecho un año sabático en Florencia, sabía de fotografía, de arte y de ropa. Le encantaba la ropa. Su nombre era Kate".

Entre sus recuerdos, Harry menciona una fiesta de disfraces a la que acudieron los tres; ella vestida de algún felino y William de algún disfraz 'ridículo', según sus palabras. Mientras que él utilizó algo similar para hacer reír a la ahora princesa de Gales.

"Me gustaba ver reír a Kate. Mejor aún, me gustaba hacerla reír y yo era bastante bueno en eso. Mi lado transparentemente tonto se conectó con su lado tonto fuertemente disfrazado" asegura Harry en su libro.

(FOTO: ESPECIAL)

En ese momento de la historia, año 2005, ocurrió uno de los mayores escándalos del príncipe Harry, el disfraz de Nazi por el cual fue fuertemente criticado y por el que disculpó mediante un comunicado; "Lamento mucho si ofendí o avergoncé a alguien".

"Cada vez que me preocupaba que Kate fuera a ser la que me quitara a Willy, me consolaba pensando en todos nuestros futuros ataques de risa, y me decía a mí mismo lo maravilloso que sería todo cuando tuviera una novia seria que pudiera reírse conmigo. Con nosotros".

Sin embargo, todo cambió años después y entre las últimas cosas que se han filtrado sobre la aparición de Kate Middleton en el libro es cuando se molestó por prestarle un brillo de labios a Meghan Markle, "Kate, sorprendida, buscó en su bolso y de mala gana sacó un pequeño tubo. Meg exprimió un poco en su dedo y lo aplicó a sus labios. Kate hizo una mueca".