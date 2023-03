Esto dijo Cuauhtémoc Blanco cuando le preguntaron sobre Galilea Montijo y su divorcio

El mundo del espectáculo en México ha estado marcado por legendarios romances entre actores, deportistas y hasta políticos. Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco son uno de ellos.

Por tal motivo y ante la noticia que recientemente se dio a conocer sobre el proceso de divorcio que lleva la conductora del programa Hoy con Fernando Reyna Iglesias, el exfutbolista y actual gobernador de Morelos fue cuestionado sobre el tema y respondió:

"No, yo no puedo, ya te dije que yo no me meto en esas cosas. Simplemente le deseo que le vaya bien, le deseo mucha suerte a todas, yo siempre he respetado. Hay que ser caballerosos", respondió a la prensa que se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Fue aproximadamente hace 15 años cuando el noviazgo entre Galilea y Cuauhtémoc causó un gran impacto mediático, pues en un principio se mantuvieron en secreto, y aseguraban que todo se trataba de una amistad, hasta que Montijo reveló en el reality Big Brother que entre ellos existía algo.

Galilea, causó mucho revuelo porque todo apuntaba a que el "Cuau", aún estaba casado con Marisela Santoyo.

Cuauhtémoc y Galilea no dudaron el tiempo que muchos habrían esperado, ya que el fin de su relación llegó tras una supuesta infidelidad de quien era jugador de las Águilas del América con Rossana Nájera, con quien tiempo después se oficializó su romance.