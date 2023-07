Estiman aumento de personas con Alzheimer

Hace más de veinte años, se había hecho un cálculo en La Laguna de unas 11 mil personas que vivían con Alzheimer, y en la actualidad, estiman que la cifra se cuadriplicó.

Blanca Inés Martínez de de Alba, presidenta del Consejo Directivo del Centro de Alzheimer de La Laguna, A.C., dijo que los sistemas de información en México son muy deficientes y citó como ejemplo, que cuando ellos iniciaron como asociación, les rechazaron el acta constitutiva en dos ocasiones, porque ellos querían que parte del objeto social fuera hacer investigación y generar conocimiento. Hoy en día, el Centro está integrado a la Federación Mexicana de Alzheimer.

"Se dice ahorita que en México, hace once años había 750 mil personas con Alzheimer en todo el país, hay que cuadriplicarlo. No tenemos datos, desgraciadamente somos un país de muy pocas estadísticas o de estadísticas no confiables", apuntó.

Martínez de de Alba indicó que en el Centro de Alzheimer han hecho campañas de detección en los Sistemas DIF municipales, en los que han recolectado datos muy interesantes. Como por ejemplo, que las personas adultas mayores que se desempeñan como empacadores en los centros comerciales no tienen depresión, un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reporta en lo que va de este año 33 nuevos casos de Alzheimer en Coahuila, son 13 hombres y 20 mujeres. El 2022 cerró con 80 casos; 43 hombres y 37 mujeres. No se especifica en qué municipios se notificaron.

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. La palabra demencia se aplica a un deterioro de las habilidades intelectuales adquiridas como la memoria, la orientación, el pensamiento abstracto y las alteraciones del comportamiento. Puede manifestarse a partir de los 40 años de edad, intensificándose exponencialmente a partir de los 60 años.

Algunas señales de alarma son pérdida de memoria que afecta funciones diarias, dificultad para realizar tareas familiares, problemas con el lenguaje, desorientación de hora y lugar, poca o reducida capacidad para juzgar, problemas con pensamiento abstracto, objetos en lugares inapropiados, cambios de temperamento, cambios de personalidad y pérdida de iniciativa.

El Centro Alzheimer de La Laguna, es una casa de día con recursos intermedios gerontogeriátrico, terapéutico y de apoyo a la familia, que de forma ambulatoria presta atención integral y especializada al enfermo con demencia o deterioro cognitivo leve. Lo que se busca es mejorar la calidad de vida, tanto de la familia cuidadora como de la persona con demencia, a través de una intervención grupal. Se ubica en calle Eulogio Ortíz No. 32 de la colonia Ampliación Los Ángeles de Torreón. El teléfono es 8717-13-27-18.