Esteban Villegas tiene una gran responsabilidad: PRI de Lerdo

El presidente del PRI en Lerdo, Carlos Cruz Ramírez, considera que el gobernador Esteban Villegas Villareal tiene una gran responsabilidad como priista para la próxima contienda y también comentó que de momento no se puede decir que el exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, esté ya entre los candidatos porque sería adelantarse.

Respecto a si existe algún riesgo de que el PRI en Durango no vaya con la alianza, aseguró que son temas que se van a tocar con las dirigencias nacionales.

"Son cosas que ellos traen a nivel nacional y es algo que en su momento se va a platicar. No nos podemos adelantar a decir que ya el exgobernador Aispuro ya está como dentro de los candidatos. Al final osotros sabemos que nuestro gobernador Esteban Villegas tiene una gran responsabilidad porque es el único gobernador priísta de la coalición y tenemos que sacar el resultado de la próxima contienda", aseguró el presidente del Revolucionario Institucional de Lerdo.

Mencionó que de momento no hay certeza pero llegado el momento se habrá de tomar una decisión por parte de la dirigencia en conjunto y tras pláticas con los otros partidos que forman parte del Frente Amplio por México como el PAN y el PRD.

"Todavía no podemos adelantarnos a un proceso del cual todavía no tenemos certeza de quienes vayan a ser o quiénes no. Estamos en espera y dependiendo de las personas y los que anden ahí metidos vamos a tomar una decisión", dijo Cruz.

3 CURULES

A Lerdo le corresponden dos diputados locales que habrán de ser sus representantes en el Congreso de Durango y un diputado federal correspondiente al Distrito 03 del cual ya es cabecera municipal Lerdo.

"Obviamente ya empezó gente a moverse y buscan alguna posibilidad dentro de lo que se viene y es respetable y estamos en este momento esperando las bases de la convocatoria", informó Cruz.

Anteriormente El Siglo de Torreón informó que el territorio del Distrito 03 está integrado por la región central y oriental del estado y representa el distrito más extenso de entre los cuatro distritos federales que tiene Durango (son 300 Distritos Electorales en los que se encuentra dividido el territorio de México).

El Distrito 03 actualmente ya se compone de municipios como: Canatlán, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Lerdo, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, Santa Clara, Súchil y Vicente Guerrero que en conjunto representan a 457 mil 050 habitantes.