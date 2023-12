Esteban Villegas está metido en la gestión: Alcalde de Lerdo

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, dijo respecto a la crítica que han hecho los empresarios por la ausencia del gobernador del Estado, Esteban Villegas, en La Laguna de Durango, que el gobernador ha estado metido en la gestión con el Gobierno Federal porque le tocó una etapa financiera complicada.

Recientemente Jorge Reyes Casas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) compartió la visión que tienen los empresarios laguneros del gobernador de Durango: "Vemos que Gómez Palacio y Lerdo están completamente olvidados por el gobierno del estado, hemos tenido dos reuniones con el gobernador (Esteban Villegas), donde ha sido para quejarse del gobierno anterior y lo que buscamos es coordinarnos, poder trabajar de la mano, establecer acuerdos y generar proyectos para futuro".

Al respecto, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, aseguró que en el momento en el que se encuentra Durango es necesario que haya un gobernador gestor.

“Yo creo que todo es relativo, depende del punto de vista, en este particular yo diría que necesito a un gobernador, como lo es Esteban Villegas, metido en la gestión que esa es la chamba, Durango es un estado que no vive de los ingresos propios, el 90 por ciento de los ingresos provienen de la Federación ¿Qué tenemos que hacer? Pues que esté en la ciudad de México metiendo los proyectos que se requieren, hablando con los secretarios y tratar de que llegue inversión privada a la entidad”, dijo el alcalde.

Comentó que no es nada nuevo que el Estado atraviesa una crisis financiera y la única manera es trabajo de escritorio y arrastrando el lápiz con cada uno de sus secretarios para ver la forma en que lleguen mas ingresos al Estado.

“De nada nos sirve que venga el gobernador si no trae los elementos. Yo creo que en este momento ha sido atinada la decisión que ha tomado el gobernador de estar metido en la chamba administrativa. No ha habido una sola queja de los municipios de que nos haya retrasado un solo peso a diferencia de la anterior administración en cuanto a participaciones y aportaciones que recibimos los municipios, muchos entes autónomos incluido el Congreso del Estado no han batallado con sus participaciones y ese es un reconocimiento al gobernador”, aseguró Martínez Cabrera.

El presidente municipal de Lerdo comentó que a Villegas Villarreal le tocó una etapa complicada financieramente y que espera que su actuación rinda frutos a mediano plazo: “Yo creo que en el 2024 se empezarán a ver los beneficios de este año y 4 meses que tiene al frente del Gobierno del Estado” acotó el alcalde de Lerdo.

*La crítica del CLIP*

Empresarios del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) y cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandan mayor atención de parte del gobierno del estado de Durango hacia los municipios de la región y piden una reunión con el gobernador Esteban Villegas Villarreal: "Creo que hace falta más cercanía, nos preocupa el tema de que La Laguna representa el 33 por ciento de los ingresos del estado y sólo nos regresan el 13 por ciento, nos preocupa que un estado con tantos problemas financieros debe administrar mejor su personal pero vemos que están incrementando el número de trabajadores, nos preocupa que no hay inversión y lo poco que hay, se tardan mucho en terminar las obras, y que no hay comunicación", expuso Reyes, quien agregó: ”Esperemos que el gobernador entienda que La Laguna también es Durango". (con información de Fabiola P. Canedo)