Este torneo quiero tomar la batuta: Alan Cervantes

- Los Guerreros del Santos Laguna disputarán hoy su segundo partido amistoso, cuando se midan a los Mineros de Zacatecas en el Territorio Santos Modelo.

Será el segundo amistoso de los cuatro que disputarán los Albiverdes, ya que se medirán a Xolos el miércoles 3 de enero y al Atlas el sábado 6, en choques que se llevarán a cabo en Guadalajara.

El mediocampista Alan Cervantes habló ayer en conferencia de prensa, donde aceptó los malos resultados del equipo, pero en el aspecto personal destacó que quiere mejorar en la parte ofensiva para el Clausura 2024.

"En términos generales no ha sido un rendimiento óptimo tanto de mi parte como del equipo, sin embargo creo que hemos estado aprendiendo de los torneos pasados, al final de cuentas todos tenemos que mejorar en lo individual para poder generar ese equipo competitivo que estamos construyendo hasta el día de hoy. En lo personal creo que al final del torneo pasado empecé a retomar esa confianza de sumarme al ataque, de pisar el área… gracias a mi recorrido, al dinamismo que puedo tener, creo que me falta aprovechar ese último tercio de campo para poder ayudar al equipo también a la ofensiva, metiendo asistencias y metiendo goles, busqué el gol todo el torneo pasado, en varias ocasiones estuve cerca, se da en el último partido, creo que fue en un momento clave, pero al final de cuentas se dio; una vez abriendo esa puerta que tenía cerrada creo que en este torneo buscaré tratar de sumar más de dos, tres goles y más de dos, tres asistencias para aportar también en ese sentido que creo que es lo que me falta".

PROTAGONISMO

Cervantes busca más protagonismo en el equipo: "Creo que es momento de levantar la mano, tomar la batuta, de empezar a generar y tener más peso en el equipo tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. Este torneo quiero levantar la mano, quiero ser ese pilar del equipo, quiero tomar la batuta y la responsabilidad en todo lo que sea posible para poder aportarle al equipo y ayudarlo a ser protagonista en este torneo, y estoy completamente seguro que lo voy a hacer".

Asegura Cervantes que el aspecto físico es esencial, y que también trabaja con un entrenador personal, con quien ve trabajos más analíticos.

"Primero, el tema de mi recorrido, trabajando en lo físico para poder tener el aire y la resistencia suficiente para poder llegar y segundo trabajos más analíticos con coach personalizado, enfocado en lo que me falta en ese último tercio del campo, en el torneo pasado lo estuve haciendo y se vio una mejoría en cuanto a disparos y en llegadas al área que en torneos pasados no venía haciendo; seguir trabajando con el coach personal que tengo para poder seguir sumando en esa parte".

COMPETENCIA INTERNA

Acerca de la competencia interna destacó que "nadie es indispensable en este equipo y todos estamos tratando de ganarnos un lugar en la pretemporada, nadie lo tiene asegurado, esa parte es la que nos hace competir en el día a día, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y durante el torneo también para tratar de en lo individual estar en el once, y los que no, trabajar por un lugar en el mismo".

Cervantes reconoció que la baja de Juan Brunetta es sensible, pero se enfocarán en cómo cubrir la ausencia. "Hay que reconocer que es una baja sensible, es un jugador que tiene unas características descomunales, es un jugador que nos aportaba mucho a este equipo, es un jugador que se ganó en base a actuaciones a la afición; será una baja sensible, pero nosotros no nos podemos quedar pensando en que ya no lo tenemos, sino buscar fortalecer esa zona… enfocarnos en la parte colectiva para poder seguirle sumando (a Harold Preciado) las asistencias que él necesita".

La Selección Mexicana es uno de los objetivos para el mediocampista, que se centra en el club, para que con base a resultados sea convocado.

"También es uno de mis objetivos personales (ir a Selección), pero mi enfoque principal será siempre Santos Laguna, si haces bien las cosas en tu club, lo demás viene por sí solo, entonces yo no puedo estar pensando en la Selección cuando no tomo esa responsabilidad, esa batuta y vuelvo a ser ese Alan que sé que puedo ser, entonces estoy enfocado en el club, en hacer el mejor papel no solo en los partidos, sino desde ya en cada entrenamiento para llegar lo mejor posible en el torneo y que todo el trabajo que he venido haciendo se vea reflejado en el torneo y estoy seguro que así va a ser".