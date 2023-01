'Este mural, sin duda, tiene que ser corregido', señala Municipio sobre homenaje a Carmen Salinas

El Municipio de Torreón indicó que el mural de Carmelita Salinas, que se pintó en una barda de la plaza en La Merced II que recién se entregó y que lleva el nombre de la actriz torreonense, no tuvo ningún costo al erario y que fue una colaboración de jóvenes mediante el área de Prevención del Delito, sin embargo, se buscará corregirlo.

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director de Obras Públicas del Municipio de Torreón, explicó que la inversión de 1.7 millones de pesos del Gobierno local fue en lo que corresponde al alumbrado de la plaza, la remodelación de banquetas con piso podotáctil, las bancas, el riego por aspersión y una cancha de usos múltiples, así como el hermoseamiento y el arreglo de las bardas.

En torno al mural, señaló que fue una colaboración de los vecinos y Prevención del Delito, de gente que se dedica al grafiti y la pinta de bardas, que se enteraron de que sería una plaza en honor a Carmen Salinas y se acercaron al Municipio para ofrecer un mural, a lo que la autoridad accedió.

"Este mural, sin duda, tiene que ser corregido, tiene que ser terminado en sus facciones, tiene unas facciones que sí, pudiera ser, no están muy claras, no es lo mejor, pero definitivamente es un tema de Prevención del Delito, de colaboración, de tratar de acercar a los muchachos a que el tema cultural se respete, que no sea nada más de pintas sin ton ni son sino acercarlos y cederles el espacio para que expresen su arte", comentó.

COMENTARIOS GENERADOS

El funcionario reconoció que se han generado muchos comentarios en relación a que el rostro en el mural no se parece a la actriz e insistió en que fue una forma de apropiación de parte de la ciudadanía, que no implicó ningún costo para el erario público. Consideró que se continuarán otorgando espacios a los jóvenes y que podría haber más arte urbano en otras zonas, aunque admitió que se tendrá una mayor supervisión.

"Claro, tendríamos que cuidar, entiendo que ha habido bastantes comentarios, muchos de ellos negativos, tendremos que cuidar esos detalles y que se corrijan", expresó, "nosotros vimos el boceto y estaba hecho con fotografías".

Consideró que no se trata de demeritar el trabajo de nadie e indicó que se buscará que los creadores lo mejoren, pero insistió en que se requiere acercar a la ciudadanía y darle al arte urbano su justo valor.