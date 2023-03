Este jueves reabre sus puertas la alberca del Parque Morelos de Gómez Palacio

Este jueves será reabierta al público la alberca del Parque Morelos de Gómez Palacio, luego de haber sido rehabilitada por órdenes de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, quien dijo que no se abriría hasta que estuviera en condiciones de prestar un servicio digno, reconociendo que los ciudadanos requieren de más espacios de recreo.

Fernando Díaz Femath, titular de la Dirección de Servicios Públicos, informó que la alberca estará abierta de jueves a domingo en un horario de 10 de la mañana a seis de la tarde y la entrada a ella tendrá un costo de 25 pesos, sin embargo, este primer fin de semana y los dos siguientes que coinciden con las vacaciones por Semana Santa y de Pascua, el acceso a la misma será completamente gratis.

Los trabajos de rehabilitación consistieron en sellado y rehabilitación de piso y paredes de la alberca y chapoteadero; pintura en la alberca, bancas, postes, barandales, rampas para discapacitados, puertas, bodegas, baños, pisos, además de poda estética de árboles, así como la sustitución del equipo del cuarto de máquinas.

“La alcaldesa, Leticia Herrera, ha querido que las familias gomezpalatinas cuenten con opciones de esparcimiento para este período vacacional, por ello dispuso que durante los tres primeros fines de semana, la entrada será totalmente gratuita”, dijo.

Díaz Femath indicó que la entrada durante estos tres primeros fines de semana gratuitos, el tiempo en que los visitantes pueden estar en la alberca estará limitado a un par de horas, a fin de que más familias, especialmente niños, puedan disfrutar de este espacio, también indicó que la alberca contará con un reglamento que deberá en todo momento ser respetado por los visitantes.

(DIANA GONZÁLEZ)

Las indicaciones son que: No se permitirá la entrada con bebidas embriagantes; No se permitirá comida en el área de la alberca; No se permitirá entrar con huaraches u otro calzado a la alberca.

Los asistentes deberán obedecer las indicaciones del personal de seguridad y salvavidas con el fin de brindar las mayores garantías en materia de seguridad, sin embargo, se exhorta a los padres de familia a que estén al pendiente de sus hijos.