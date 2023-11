Este equipo no se rinde hasta el final: Luis Enrique

El entrenador del París Saint-Germain, el español Luis Enrique, aseguró que su equipo fue superior al Newcastle en el 1-1 logrado en el último suspiro en la Liga de Campeones de fútbol, alabó su capacidad de pelear hasta el final y dijo que su objetivo es acabar primeros del grupo F.

"Hemos merecido ganar, hemos sido superiores, pero el fútbol no premia al que hace más ocasiones, si no al que marca más goles. Esto es fútbol, somos uno de los equipos que más goles marca de Europa. Un día no entran y eso es lo maravilloso del fútbol", comentó el técnico asturiano.

"Pero hoy destacaría a los jugadores, a la afición, hemos notado su fuerza y hemos empatado en el 93. Ha sido el guión de una película de terror, espero que la última jornada podamos ganar y acabar primeros", declaró el ex seleccionador de España.

"Estoy muy feliz del comportamiento y la actitud de mis jugadores, orgulloso de la capacidad de mis jugadores para tolerar la frustración. Cuando uno va ganando todo fluye, cuando pierdes de manera injusta no y han mantenido la capacidad de creer hasta el 98", apuntó.

"Este equipo tiene una pasta especial, no se ha rendido hasta el final, aunque a veces el área rival parecía un 'pinball', te preguntabas cómo no ha entrado el balón", indicó el gijonés.

Sobre las opciones de clasificación, señaló: "La complicación es que podemos pasar incluso perdiendo, empatando podemos estar eliminados y ganando seremos primeros. Lo más importante es que dependemos de nosotros, llegar a la última jornada dependiendo de nosotros era el objetivo", dijo.