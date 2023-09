Estas mujeres alimentan a la bestia: Anabel Hernández sobre 'Las señoras del narco'

Este martes 19 de septiembre una bomba estallará con el lanzamiento del nuevo libro Las señoras del narco, amar en el infierno de la periodista Anabel Hernández.

En el nuevo texto de la periodista, se revelan las relaciones que mantenían narcos con mujeres de la farándula.

La periodista destacó en una reciente entrevista realizada en exclusiva con Chisme No Like, en donde destacó la importancia que tienen las mujeres de los narcos.

"Estas mujeres, las madres, las hijas, las esposas, las amantes; juegan un papel crucial dentro de las cúpulas de los carteles de la droga, al menos como estos carteles funcionan en México", señala.

Relata que su rol va más allá de ser simples acompañantes, pues ayudan a hacer crecer a las familias de criminales.

"En México estas mujeres sirven como amalgama para unir al cártel con otras familias criminales, es decir, cuando se hacen estos matrimonios, yo te caso hija narca, con un hijo del "Chapo" narco (...) la familia criminal crece", dijo.

Señaló también el poder que tienen los narcos, pues destacó la impresionante cantidad de dinero que recibía Beltrán Leyva.

"Estamos hablando de un narcotraficante que ganaba al mes más de 400 millones de dólares, que cada uno del auditorio piense, que haría yo con 400 millones de dólares", agregó. "Lo que estoy contando en este libro es lo que hacía este hombre, este criminal, uno de los más sanguinarios, Arturo Beltrán Leyva, con esos 400 millones de dólares".

Respecto a por qué decidió sacar a la luz una investigación que aborda las relaciones personales de los criminales, dijo: “En este libro yo decidí no detenerme y no me detuve, y está todo como está, el testimonio de Celeste está en crudo, sin censura, liso y llano, que la gente saque con su propio criterio, lo que significa este tipo de mundo”

Reveló que las mujeres que están en este mundo, están dispuestas a todo.

“Era necesario explicar hasta qué nivel estas mujeres alimentan a la bestia, va mucho más allá del ego”, señala Anabel. “Realmente es algo entre una cosa psicológica”.