Estas fueron las mejores escenas de Jenna Ortega en 'You' la serie de Netflix

Jenna Ortega es sin dudas una de las actrices del momento. La joven de tan solo 20 años ha logrado conseguir papeles en producciones de Disney, pasando por la exitosa saga de "Scary Movie", hasta llegar a la exitosa serie de Netflix "Merlina".

Sin embargo, mucho antes de cosechar éxito a nivel internacional con "Merlina", Jenna Ortega tuvo un papel muy importante en la segunda temporada de la serie de Netflix "You", donde interpretó a Ellie Alves, una vecina de Joe Goldberg en Calif.

Al finalizar la segunda temporada, muchos fanáticos esperaban que Jenna Ortega se sumara tanto en la tercera como en la cuarta temporada de "You", pero esto no sucedió.

¿Cuáles fueron las mejores escenas de Jenna Ortega en "You"?

Jenna Ortega tuvo muchas escenas importantes en "You", ya que el personaje de Ellie Alves estaba siempre cerca del de Joe Goldberg (el cual estaba interpretado por Penn Badgley).

Otra escena importante de Jenna Ortega en "You" es cuando el personaje de Ellie tira la lapidaria frase: "Todos siempre se alejan de mi", la cual hace alusión a que Ellie llevaba varios días sin conocer el paradero de su hermana, quien había sido asesinada por Joe.

Lamentablemente Jenna Ortega no volverá a aparecer en "You", por el momento. Estos datos los dio a conocer Sera Gamble, la showrunner de "You" en una entrevista. "Queríamos traer de vuelta a Ellie y escuchamos, 'Oh, Jenna está haciendo un programa'. Ha sido un placer ver a Jenna este año", dijo Gamble. Sin embargo, Gamble no dio por cerrado que Jenna Ortega no vuelva a sumarse a "You" en un futuro.

¿De qué trata "You"?

"Una historia de amor del siglo XXI sobre un obsesivo, pero brillante mánager de 20 años de una librería, quien utiliza la era digital hiperconectada para enamorar a la mujer de sus sueños", indica la sinopsis oficial de "You".