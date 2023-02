Estamos trabajando sobre nuestras deficiencias defensivas: Eduardo Fentanes

Los Guerreros visitan mañana al Atlético de San Luis. Eduardo Fentanes puso especial énfasis en la zona baja albiverde, en donde indicó que la concentración, será clave para no recibir goles, sobre todo a balón parado.

Pero también el timonel de Santos Laguna, enfatizó que deben concretar las aproximaciones ante el arco rival, para no dejar ir las ventajas obtenidas, como les ha sucedido en los tres últimos duelos del Clausura 2023. "Seguimos afinando nuestra propuesta ofensiva para mantenerla durante más tiempo en el partido" dijo en conferencia de prensa y además agregó: "Estamos trabajando sobre nuestras deficiencias defensivas, estas desconcentraciones que hemos tenido".

Recalcó que siempre el postpartido te entrega nuevos conceptos sobre los cuales trabajar. Adelantó que este viernes, hará los pequeños acentos en función del rival, los cuales terminan dándole el camino de la estrategia específica."

"El torneo pasado encontramos un estilo de juego ofensivo y defensivo que terminó siendo respaldado en la cantidad de puntos que conseguimos. Hoy vivimos un nuevo torneo, tenemos incorporaciones de jugadores, bajas por lesión, es decir, estamos buscando con este nuevo plantel que se mantenga nuestra convicción" respondió cuando se le cuestionó la diferencia en cuanto al Apertura 2022, donde concluyeron terceros en la clasificación.

Explicó que en la táctica fija cuando defienden, lo hacen con cuatro marcas personales asignadas, más tres que van a los rebotes, por lo está insistiendo en este punto, aclarando que es un trabajo continuo y que espera resolver.

Y del rival en turno, el conjunto potosino opinó: "Tiene orden defensivo importante, ya llevan varios partidos con el técnico, un proceso y eso lo hacen un equipo fuerte, derivado del proyecto que mantienen".

Argumentó que el "Atleti" tiene buena defensa y un orden importante, además que cuenta con jugadores peligrosos, al igual que Santos Laguna, por lo que espera un duelo de poder a poder en el Alfonso Lastras.

Actualidad en el TSM

En cuanto a la actualidad de su volante argentino Juan Francisco Brunetta opinó que es un jugador influyente en la parte ofensiva de su juego, donde la mayoría de los equipos de la Liga MX tienen futbolistas así. "Juegas desde el colectivo, pero siempre la individualidad termina siendo un factor. Juan (Brunetta) es muy importante para nosotros en la construcción del juego y a su vez es una individualidad relevante" expresó.

En cuanto a la adaptación del colombiano Emerson Rodríguez, el timonel confesó que tiene características particulares muy evidentes, específicamente en la velocidad y aceleración, al ser un futbolista al que le gusta el regate. "Hay momentos y circunstancias del partido en el que será más propicio para eso, pero habrá otros en los que deberá asociarse más, que es en lo que estamos trabajando. Él se está sintiendo mejor, su retroalimentación diaria es que va conociendo a los compañeros para asociarse más" aseveró.

Santiago Muñoz y Félix Torres

Fentanes espera por Santiago Muñoz. El técnico de Santos Laguna confía que ya pueda contar con el delantero mexicoamericano a la brevedad posible, luego de recuperarse de una lesión que arrastra desde el Reino Unido.

"Santiago sigue avanzando, no ha tenido recaídas y no ha frenado. Lo veo muy bien y por ello estamos considerando que pueda jugar con la Sub-20, pero también lo veo elegible para participar con el primer equipo, está en un muy buen momento y la idea es que ya empiece a tener minutos" dijo.

Se le cuestionó sobre las críticas que ha recibido recientemente el ecuatoriano Torres Caicedo, a lo que de manera enfática respondió: "Félix y los demás tienen confianza absoluta, no se gana un partido ni se pierde en lo individual, no hago esos análisis".

En cuanto a probables variantes que pueda utilizar, sobre todo en el aspecto defensivo, no quiso adelantar nada, pero sí recalcó que la competencia interna es lo que ayuda en todos los aspectos, aunque eso lo determinará cada semana conforme a lo que viene y puedan corregir, pero ya lo pasado no. Fentanes dio a conocer la posición del cuerpo técnico santista "es un juicio externo que se hace por un jugador, no es tema de uno (jugador) en particular, pero (todos) tienen respaldo y confianza absoluta".

Habla sobre Diego Cocca

A una semana del nombramiento del argentino Diego Cocca como timonel nacional, Fentanes habló acerca de la designación "Al que haya sido elegido, se debe tener respaldo, todos queremos llegar al mismo lugar. Así que sepa que Club Santos está para apoyar".

Dijo desconocer el proyecto del que hiciera bicampeón al Atlas, ya que se debe estar relacionado con el Tricolor "Entiendo que había una propuesta y fue la que empató más con la Diego y por eso decidieron, no tengo conocimiento de lo que se expuso, a la distancia uno entiende que por algo tomaron la decisión, pero es para beneficio del futbol mexicano"